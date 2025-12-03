[헤럴드경제=함영훈 기자] 미식 평가 기관인 미쉐린 가이드가 선보인 호텔 인증 제도 ‘미쉐린 키(MICHELIN Key)’는 호텔의 격과 서비스 품질을 종합적으로 평가하는 새 척도이다.

미쉐린 키는 ▷건축 및 인테리어 디자인의 우수성 ▷서비스의 품질과 일관성 ▷호텔의 개성과 독창성 ▷가격 대비 가치 ▷지역 사회에 미치는 긍정적인 기여 등 다섯 가지 보편적 기준을 통해 탁월한 숙박 경험을 제공한 호텔을 선정한다.

국내에서 선정된 8개 호텔은 ▷시그니엘 서울 ▷시그니엘 부산 ▷서울신라호텔 ▷조선팰리스 ▷포시즌스 호텔 서울 ▷페어몬트 앰배서더 서울 ▷JW 메리어트 제주 리조트 & 스파 ▷파라다이스 시티 아트파라디소이다. 전문기관 외에 일반의 평판도 괜찮은 세 곳을 소개한다.

▶오픈 4년만에 글로벌 반열에 오르다.= 페어몬트 앰배서더 서울(이하 페어몬트 서울)은 최근 ‘미쉐린 키(MICHELIN Key)’ 평가에서 1개 키를 받았다. 오픈 4년 차에 불과한 짧은 시간 동안 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.

호텔이 자리한 파크원은 세계적인 건축가 리처드 로저스 경의 디자인 철학이 반영된 공간이다. 현대적 수직미와 여유로운 조경이 조화를 이루며, 페어몬트 서울은 이러한 공간적 특성을 바탕으로 세련된 감성과 안락함을 동시에 갖춘 호텔 경험을 제공한다.

2023년 브라질 전 축구 선수 호나우지뉴, 2024년 LA 다저스팀과 오타니 쇼헤이, 축구선수 김민재와 바이에른 뮌헨 선수단, 최근 EPL 뉴캐슬 유나이티드팀 등 세계적인 스포츠 스타와 팀들이 호텔을 이용했다.

미식과 디자인에서도 페어몬트 서울만의 개성을 드러낸다. 프랑스 프리미엄 초콜릿 브랜드 카카오바리(Cacao Barry)와 협업한 ‘르 쇼콜라 뒤 페어몬트’ 컬렉션은 호텔의 세련된 감성과 예술적 취향을 한 조각의 초콜릿에 담아냈다. 모던 유러피언 다이닝 ‘마리포사(Mariposa)’와 한강 전망 루프톱 바 ‘M29’는 감각적인 공간에서 미식과 여유를 동시에 경험할 수 있는 페어몬트 서울만의 시그니처로 자리했다. 직원만족도가 매우 높은 것으로 조사되기도 했다.

▶예술이 깃든 프라이빗 부티크= 인천공항 인근 33만㎡(약 10만 평) 규모의 파라다이스시티는 호텔·카지노·스파·엔터테인먼트 시설이 결합된 복합리조트이다. 이중 아트파라디소는 플라자 중심부에 위치한 성인 전용 유러피안 부티크 호텔로, 전 객실 58실이 모두 스위트룸으로 구성돼 있다.

호텔은 유럽의 고전적 감성과 한국적 미감을 현대적으로 조화시킨 디자인이 특징이며, 파라다이스시티 전역에서 열리는 전시·공연 등 예술·문화 콘텐츠와 함께 ‘체류형 아트 갤러리’의 역할을 한다. 약 500점의 예술 작품 중 주요 10여 점을 선정해 전문 해설과 함께 둘러보는 ‘아트투어 서비스’도 운영한다.

한식 파인다이닝 레스토랑 ‘새라새’는 사계절 제철 식재료를 활용해 한국 고유의 맛을 현대적으로 재해석한 코스 메뉴를 선보인다.

▶해안 절벽위, 제주 자연미와 전통미의 조화= JW 메리어트 제주 리조트 & 스파(JW 메리어트 제주)는 한옥의 정취와 제주의 자연미를 현대적으로 재해석한 공간으로 주목받았다.

제주 남쪽 해안 절벽 위에 자리한 호텔은 현무암과 목재를 주요 소재로 삼은 건축미와 세계적 디자이너 빌 벤슬리(Bill Bensley)의 감각이 어우러진 공간으로 평가받았다.

자연 채광이 가득한 로비는 전통 한옥 구조를 현대적으로 풀어내어, 바다를 향한 통유리창과 목조 장식이 어우러진 공간미로 호평을 받았다. 미식 경험 역시 돋보인다. 인근 해녀 어촌계와 협업한 제주식 맡김차림 레스토랑 ‘여우물’은 지역성과 창의성을 결합한 다이닝으로 높은 평가를 받았다.

▶국내 최고 등급은? =시그니엘 서울과 시그니엘 부산은 ‘미쉐린 2키’ 등급을 받았다. 시그니엘 서울은 롯데월드타워 76층부터 101층까지 이어지는 초고층에서 도심과 산의 파노라마 뷰를 자랑하며, 스파 같은 욕실과 우아한 라운지로 ‘하늘 위의 안식처’를 구현했다.

시그니엘 부산은 해운대 해변과 미포항을 한눈에 내려다보는 스카이라인 뷰, 고급스러운 스위트와 세계적 수준의 스파, 미식 다이닝으로 품격을 더했다.

이밖에 6곳 호텔들은 미쉐린 1키를 획득했다. 조선팰리스는 100년의 역사와 유럽 모더니즘을 접목, ‘한국형 클래식 럭셔리’를 구현한 점을 인정받았고, 서울신라호텔은 전통과 현대의 조화를 세련되게 풀어낸 도심 속 휴식처로 평가받았다.