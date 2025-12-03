심야 마라톤 협상에도 평행선…러 “대화는 건설적, 합의는 아직” 영토 문제 놓고 양측 이견 커…러 “일부 조항 수용 불가”

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사단이 우크라이나 종전안을 놓고 심야까지 5시간의 마라톤 협상을 벌였다.

푸틴 대통령은 스티브 위트코프 미 대통령 특사 등과의 이번 회동에서 미국이 제안한 종전안 가운데 러시아가 동의할 수 있는 조항은 일부에 그친다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

3일(현지시간) 로이터통신과 러시아 스푸트니크통신 등에 따르면 전날 오후 러시아 크렘린궁에서 시작된 양측의 협의는 약 5시간 만에 종료됐다.

러시아 측 배석자이자 푸틴 대통령의 외교정책 보좌관인 유리 우샤코프는 회동 후 “푸틴 대통령과 위트코프 특사의 대화는 매우 유용하고 건설적이며 의미 있었다”고 평가했다. 다만 “종전안에 대한 이견은 여전히 남아 있다”고 밝혔다.

우샤코프 보좌관은 “러시아는 미국 측 계획의 일부 조항에는 동의할 수 있지만, 다른 조항들은 수용이 불가능하다는 점을 푸틴 대통령이 분명히 했다”고 설명했다.

특히 양측은 가장 난해한 쟁점으로 꼽히는 영토 문제도 논의했으나, 여전히 타협점을 찾지 못한 상태라고 우샤코프는 전했다. 그는 또 “푸틴 대통령과 위트코프 특사가 종전의 세부 조건보다 미국이 제시한 종전안의 본질을 집중적으로 논의했다”며 “앞으로 큰 과제가 남아 있다”고 덧붙였다.

이날 회동에는 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 동석했으며, 러시아 측에서는 우샤코프 보좌관과 푸틴 대통령의 특사 키릴 드미트리예프가 배석했다.