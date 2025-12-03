스트레이 키즈, 빌보드 70년 사상 최초 8개 앨범 연속 ‘빌보드 200’ 1위 데뷔 ‘케데헌’ 헌트릭스 ‘골든’은 핫100 2위

[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝 그룹 스트레이 키즈와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국 빌보드 양대 차트를 장악했다.

2일(현지시간) 공개된 빌보드 최신 차트에 따르면 스트레이 키즈는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 1위를, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 극중 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 메인 싱글 차트 ‘핫100’에서 2위에 올랐다.

먼저 스트레이 키즈는 새 앨범 ‘스키즈 잇 테이프 ’두 잇‘(SKZ IT TAPE ’DO IT‘)’으로 8개 앨범 연속 ‘빌보드 200’ 차트에서 1위를 달성했다. 한 아티스트가 이 차트에서 8개 앨범을 모두 1위로 데뷔시킨 것은 빌보드 70년 역사상 스트레이 키즈가 처음이다.

스트레이 키즈는 새 앨범의 선전에 힘입어 또 다른 앨범 정규 4집 ‘카르마’의 역주행도 끌어냈다. 이 앨범은 전주보다 10계단 상승한 35위에 안착했다.

메인 싱글 차트인 ‘핫100’ 차트에도 무려 5곡이나 이름을 올렸다. 새 앨범의 타이틀곡 ‘두 잇’은 ‘핫100’에 68위로 진입했다.

테일러 스위프트가 굳건히 1위를 지키고 있는 가운데 ‘핫 100’ 차트에서 K-팝 최고 순위를 꿰찬 K-팝은 ‘골든’이다. 한국계 미국 가수인 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 부른 이 곡은 앞서 7주 연속 1위, 비연속 통산 8번의 1위에 올랐다.

헌트릭스의 경쟁 그룹인 사자보이스의 ‘소다팝(Soda Pop)’과 ‘유어 아이돌’은 각각 35위와 40위를 차지했다. 헌트릭스 ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)‘은 52위에 자리했다.

이 곡들이 수록된 OST 앨범은 ‘빌보드 200’ 5위에 올라있다.

하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 ‘가브리엘라’는 ‘핫100’ 41위에 오르며, 19주째 차트에 진입하고 있다. 이 곡이 수록된 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 ‘빌보드 200’에서 33위에 안착했다. 22주째 차트인 중이다. 또 다른 앨범인 ‘SIS(Soft Is Strong)’도 차트에 머물고 있다. 전주 110위에서 이번주엔 98위에 올랐다.

빅히트 뮤직의 신인 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에 121위로 재진입했다.