학교시설 안전 정보 대국민 공개 포털 개설 전국 2만1000여개 교육기관 건물정보 확인

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 안전 정보와 관련된 학교 시설을 확인할 수 있는 대국민 공개 포털을 개설한다고 3일 밝혔다.

교육부는 이날 ‘2025 대한민국 정부혁신박람회’에서 학교시설과 안전 정보를 한눈에 확인할 수 있는 대국민 공개 포털 ‘우리학교 365’를 공개한다. 우리학교 365는 한 달간의 시범 운영을 거쳐 내년 1월부터 인터넷과 모바일에서 정식으로 운영될 예정이다.

교육부는 “집중호우로 인한 침수나 지진 등 자연재해의 빈도와 강도가 높아지면서 자녀가 다니는 학교의 시설 안전에 대한 국민이 관심이 증가한 상황”이라며 “국민 모두가 전국 2만1000여개 교육기관의 건물정보·내진 보강 현황·안전등급 등을 확인할 수 있도록 했다”라고 설명했다.

우리학교 365를 통해 학부모는 자녀가 다니는 학교의 건물 현황 등 시설 정보와 안전 점검, 안전성 검토와 같은 안전 정보를 확인할 수 있다. 또 학교 중심으로 인근의 산불·산사태·침수 등 자연재난 이력과 가까운 경찰서·소방서·대피소 등의 생활안전 시설 정보를 제공받을 수 있게 됐다.

이외에도 국민이 교육시설 안전 정보를 실생활에 활용할 수 있다. 지방자치단체는 지역 내 학교 현황과 안전 등급 등의 안전 정보를 분석해 학교 시설을 활용한 문화·체육 협력사업을 체계적으로 추진할 수 있을 것으로 예상된다.

박성민 교육부 기획조정실장은 “우리학교 365 시범 운영을 통해 교육시설 안전 정보의 접근성과 투명성이 크게 향상되고 국민의 알 권리가 충족될 것”이라며 “국민이 안전 정보를 눈으로 직접 확인하는 가운데 생활의 안정성이 높아지고 안전에 대한 경각심을 높여 사회 전체에 안전 문화가 확산하길 기대한다”고 말했다.