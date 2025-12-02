구의3동 216-11번지 153㎡ 크기 시유지 땅에 안전쉼터 조성...보도블럭 재포장, 그늘막, 벤치 설치 및 수목 식재... 구남초등학교 앞 통학로 넓어져 주민 안전과 편의 둘 다 챙겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 최근 통학로 안전을 도모하고 주민편의를 위해 안전쉼터를 조성했다.

위치는 구의3동 216-11번지로 구남초등학교 통학로에 자리한다. 수년간 식품회사의 주차장 부지로 쓰였던 시유지로 대부계약을 해지함에 따라 빈 공터로 남겨졌다. 낡고 오래된 울타리와 좁은 보도는 보행안전을 위협, 등하교 시간에는 학생들로 붐벼 민원이 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 구는 유휴지를 적극 활용했다. 지난 7월에 통학로 보행환경 개선사업의 일환으로 서울시로부터 무상대부를 받았다. 이후 통학로 확보와 정비방안에 대한 주민과 학부모의 의견을 듣고 이를 반영해 넓은 쉼터로 새단장했다.

안전쉼터는 153㎡ 규모로 누구나 이용할 수 있는 휴식공간으로 꾸몄다. 보도를 넓히는 데 그치지 않고 앉음 벽과 볕가리개 등 편의시설도 새로 놓았다. ▲화강석 투수블럭 114㎡ 재포장 ▲그늘막과 연식 의자(23ｍ) 설치 ▲배수시설(7ｍ) 및 집수정을 설치했다.

또, 의자 뒤편에는 꽃, 초화, 수목을 심었다. 문그로우, 화살나무, 목수국 등 15종의 수목 250주와 형형색색의 꽃과 초화를 식재했다. 목재 의자와 조화를 이루면서 계절마다 특색있는 정원을 만끽할 수 있도록 산뜻하게 바꿨다.

김경호 광진구청장은 “비좁은 보도로 걷기 불편했던 통학로를 넓히고 편의시설을 설치했다. 이번 안전쉼터 조성으로 구남초등학교에 통학하는 학생들과 주민들이 더 안전하게 다닐 수 있게 됐다”며 “앞으로도 끊임없는 소통으로 안전하고 쾌적한 통학로를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.