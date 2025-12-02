방사청 단거리공대공유도탄-Ⅱ 연구개발 사업착수 회의 개최 2032년까지 4359억원 투입…방산업체와 체계개발 공동추진

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 2일 대전 국방과학연구소(ADD)에서 ‘단거리공대공유도탄-Ⅱ’ 연구개발 사업착수 회의를 개최했다고 밝혔다.

단거리공대공유도탄-Ⅱ사업은 한국형전투기 KF-21에 탑재될 단거리공대공유도탄을 ADD 주관으로 연구·개발하는 사업이다.

올해부터 2032년까지 총 4359억원을 투입해 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI) 등 국내 방위산업체와 함께 체계개발을 추진할 예정이다.

이번 회의에서 방사청, ADD, 공군은 국내 최초 공대공 무장 독자 개발의 중요성에 공감하고, 항공 유도무기체계 국산화와 고도화를 위해 상호 정보 공유와 협력을 강화하기 위한 업무협약을 체결했다.

단거리공대공유도탄-Ⅱ는 2018년부터 개발 중인 장거리공대지유도탄과 및 내년에 착수 예정인 장거리공대공유도탄과 함께 국산 전투기에 탑재되는 항공 무장을 다양화하고, 향후 국내 항공무기체계 발전과 방산수출 성과에도 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대된다.

정규헌 방사청 미래전력사업본부장은 “단거리공대공유도탄 개발은 국산 전투기 개발에 이어서 다양한 항공 무장을 국내에서 자체 개발함으로써, 대한민국 항공무기체계 발전과 항공 분야 방위산업 시장 개척에 중요한 도약이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.