성과주의 인사…중장기 전략 강화

김상열 호반그룹 창업주의 차남인 김민성(사진) 전무가 호반그룹 부사장으로 승진했다.

2일 호반그룹에 따르면, 1일 김 부사장 등 부사장 2명, 전무 2명, 상무 3명, 상무보 9명, 이사 8명 등 총 24명에 대한 임원 인사를 발표했다.

김 신임 부사장은 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)와 서울대 경영전문대학원을 졸업했으며, 2018년 호반산업 상무로 입사했다.

지난해부터 기획담당 전무로 주요 계열사 경영 관리를 주도적으로 맡아, 대한전선, 삼성금거래소 등 역대 최대 실적을 달성한 주요 계열사들의 성장을 견인했다는 평가를 받았다. 김 부사장은 이번 인사를 계기로 그룹 계열사의 전반적인 중장기 전략을 수립하는 중책을 맡을 것으로 예상된다.

올해 사상 최대 실적 달성이 예상되는 삼성금거래소는 최은주 대표이사가 부사장으로, 이영만 영업본부장이 전무로 승진했다. 최 부사장은 경영성과를 바탕으로 그룹 내 여성 리더십을 대표하는 인물로 성장했다는 평가다.

호반그룹 관계자는 “앞으로도 명확한 성과주의 인사를 통해 그룹의 핵심 전략사업을 강력 추진하겠다”고 밝혔다. 서정은 기자