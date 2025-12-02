민선8기 결산, 시장·군수 인터뷰 - 이상근 경남 고성군수 KTX 역세권·무인기 산업·생태관광 등 고성 미래전략 본격 추진 유스호스텔·파크골프장·책둠벙도서관 등 생활 인프라 확충 성과

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] “변화와 희망을 갈망하던 군민의 염원을 발판 삼아 단순한 약속이 아닌 실행과 성과로 지속가능한 고성군 발전 전략을 마련해 왔습니다. 이제는 이 성과들을 군민이 체감할 수 있는 실질적인 결과로 완성해야 할 때입니다.”

이상근 고성군수는 민선 8기 3년 6개월을 지나며 2일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “군민 생활과 밀접한 분야에서 체감도 높은 정책들이 삶의 질 향상으로 이어지도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 힘주어 말했다.

그는 지난 3년 반을 지속가능한 미래 기반을 다지는 과정으로 평가했다. 국도비 확보 확대와 방문 스포츠산업 성장 등은 고성군의 변화가 수치로 나타난 대표 성과라고 설명했다. 이 군수는 “군의 체질을 바꾸는 데 필요한 기반이 갖춰지고 있는 것”이라고 강조했다.

민선 8기의 가장 큰 전환점으로는 KTX 고성역세권 개발의 투자선도지구 선정을 꼽았다. 그는 “규제 특례와 국비 지원을 통해 수도권 접근성이 개선되고, 향후 스포츠·관광·제조 산업을 아우르는 도시 구조로 재편될 가능성이 커졌다”고 했다. 이어 미래 첨단 산업 기반도 주요 성과로 제시했다. “드론개발시험센터 구축, 국가 안티드론 훈련장 지정, 무인기종합타운 추진 등이 고성군의 신산업 경쟁력을 높일 것으로 기대된다”고 말했다.

그는 자연·생태·문화 자원을 활용한 관광 기반 확충도 고성군의 중요한 변화라고 설명했다. 자란도 해양치유센터, 마동호 생태관광지 조성, 상족암 지질공원 추진 등과 함께 송학동고분군·고성오광대의 유네스코 세계유산 등재를 “고성의 문화적 위상을 높인 성과”라고 평가했다.

민선 8기 공약 중 가장 어려웠던 사업으로는 유스호스텔 건립을 들었다. 이 군수는 “숙박시설 부족과 반대 여론, 공사비 증가 등 난관을 겪었으나 추가 예산 확보를 통해 청소년·스포츠팀을 수용할 수 있는 규모로 완공했다”고 설명했다. 그러면서 그는 “힐링공원 조성, 책둠벙도서관 개관, 파크골프장 조성 등은 주민의 여가·문화공간을 실질적으로 넓힌 사업”이라고 말했다.

이 군수는 남은 임기 핵심 과제로 정주여건 개선과 일자리 기반 확충을 꼽았다. 고성형 근로자 주택과 일자리연계형 지원주택 사업을 차질 없이 추진해 인구감소와 지역소멸 문제에 대응하겠다는 계획을 밝혔다.

그는 “대형 프로젝트들이 실제 지역 활력으로 이어지도록 챙기고, 복지·의료 등 군민 생활과 직결된 분야에서도 체감도 높은 변화를 만들겠다”며 “고성은 역사·문화·생태·관광·스포츠가 결합한 매력적인 도시다. 앞으로 군민의 목소리를 최우선에 두고 체감할 수 있는 변화를 완성하겠다”고 강조했다.