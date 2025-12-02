교통은행과 ‘국가결제망 연계’ 협약

KB국민은행은 1일 교통은행 서울 위안화 청산은행과 중국 국가 결제망 연계를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 2일 밝혔다.

이번 협약을 통해 국민은행은 국내 최초로 중국 국가 결제망과 연계해 이르면 내년 1월 ‘KB스타뱅킹 해외결제 서비스’를 중국으로 확대할 예정이다. 협약은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 ‘한국 원·위안화 직거래 시장 및 서울 위안화 청산은행 11주년 콘퍼런스’ 현장에서 체결됐다.

중국은 현재 NUCC(중국 국가 결제 인프라 기관)가 주도하고 중국 현지 결제사가 참여하는 외국인 전용 위안화 QR결제 시스템 구축 프로젝트를 진행하고 있다. 국민은행과 교통은행 서울 위안화 청산은행은 중국 위안화 결제대금 정산을 공동으로 담당하고 NUCC는 중국 내 결제 업무를 총괄한다. KB스타뱅킹 해외결제 서비스는 글로벌 결제 네트워크사인 GLN과의 제휴로 제공된다. 현재 태국, 일본, 대만, 라오스, 괌, 사이판, 하와이 등 11개 국가 및 지역에서 QR코드를 활용해 결제할 수 있다. 김은희 기자