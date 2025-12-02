첨단산업 밸류체인 완성

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 반도체 및 인공지능(AI) 등 첨단산업 종합 서비스 기업으로 역량을 강화하고 있다.

SK에코플랜트는 SK㈜머티리얼즈 산하 4개 소재 자회사인 ▷SK트리켐 ▷SK레조낙 ▷SK머티리얼즈제이엔씨 ▷SK머티리얼즈퍼포먼스를 자회사로 편입한다고 2일 밝혔다. SK㈜머티리얼즈는 SK에코플랜트 머티리얼즈로 사명을 바꾼다.

신규 편입된 4개사는 포토, 식각가스, 증착, 금속배선, 패키징 등 반도체 제조 전 과정과 유기발광다이오드(OLED) 증착 등 디스플레이 주요 공정에 필요한 첨단소재를 생산한다. 여기에 작년 11월 편입된 산업용 가스 기업 SK에어플러스까지 더해 반도체 소재부터 인프라까지 아우르는 밸류체인(가치사슬)을 확보하게 됐다고 SK에코플랜트는 설명했다.

회사 측은 각 자회사에 AI와 디지털 전환(DT) 기반 생산혁신 체계를 도입해 제품 개발 속도와 품질 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획이다. 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 반도체 공정에 대응하는 신규 소재 라인업도 확대할 방침이다.

SK에코플랜트는 최근 그룹 내 반도체 최고 전문가이자 SK하이닉스 양산총괄을 지낸 김영식 사장을 선임하고 반도체 중심 성장 기업으로 변화를 시도 중이다. 시장에선 반도체 수요 확대와 함께 설비 투자 증가가 이어지고 있는 상황에서, 이번 자회사 편입으로 SK에코플랜트의 안정적이고 지속가능한 성장 기반이 마련될 것으로 본다.

SK에코플랜트 관계자는 “이번 편입은 단순한 계열사 통합을 넘어 첨단 산업 분야에서 차별화된 종합 서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련한 것”이라며 “기술력과 노하우를 집약해 글로벌 시장에서도 경쟁우위를 확보해 나가겠다”고 밝혔다.