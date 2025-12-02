[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 ‘천호동로데오거리 청년거점공간 조성사업’을 마무리했다고 2일 밝혔다. 중심가로와 이면가로 전 구간의 정비도 완료했다.

구는 2024년 서울시 범죄예방환경설계(CPTED) 공모사업 선정 이후, 시비 2억 원과 구비 2억 1000만 원 등 총 4억1000만 원을 투입해 안전과 경관, 생활 편의를 함께 개선했다.

정비사업은 2024년 중심가로 벤치와 한전 지상기기 개선을 시작으로, 2025년 가설울타리 정비, 이면골목 환경 개선, 야간 경관 조성, 자투리 공간 정비 등으로 확대됐다. 거리의 정체성을 강화하기 위해 대표 캐릭터 ‘로로(RoRo)’를 활용한 안내판, 포토존, 시설물도 설치했다. ‘로로’는 천호동로데오거리에서 탄생한 ‘강동히어로(路)’ 캐릭터다.

이수희 강동구청장은 “천호동 로데오거리가 청년과 주민 모두가 편안하게 머물고 즐길 수 있는 공간이 되도록 지속적으로 관리하겠다”며 “앞으로도 안전하고 활기찬 원도심 생활·문화 중심지로 발전할 수 있도록 세심하게 살피겠다”라고 말했다.