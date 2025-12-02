‘스카이코랄’ ‘그린오로라’ 이어 세번째 서울타워 등 주요 랜드마크에서 연출 계획 페인트·굿즈 등 민간기업 협력제품도 제작

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 ‘2026년 서울색’으로 ‘모닝옐로우(Morning Yellow)’를 선정했다고 2일 밝혔다. 모닝옐로우는 매일 아침 떠오르며 서울시민의 하루를 여는 아침해에서 추출한 색이다.

한강 노을을 반영한 ‘스카이코랄(2024년)’, 긴 여름밤 가로수에서 추출한 ‘그린오로라(2025년)’에 이어 서울시민의 일상·정서·트렌드를 반영한 세 번째 서울색이다.

이번 서울색은 매일 아침 시민들이 맞이하는 아침해의 노란빛으로 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다고 서울시는 설명했다.

서울는 지난해 사회·기후·라이프스타일 변화를 빅데이터 등으로 분석해 올해 키워드를 도출했다. 분석 결과 올해에는 잦은 비, 가을장마 등 이상 기후와 디지털 홍수 속 피로감, 사회적 불확실성 등 잦은 변화가 두드러진 해로 시민들은 ‘무탈한 일상’과 ‘내면의 안정’을 바라는 것으로 나타났다.

실제로 최근 러닝을 포함한 필사·뜨개질·산책 등 자기돌봄형 취미가 확산되며 시민들은 스스로에게 집중하며 일상 활력을 회복하는 경향이 큰다. 서울시민 1416명을 대상으로 한 설문조사에서도 2026 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 ‘활력’이 선정되기도 했다.

모닝옐로우는 이날부터 서울시청사, 남산 서울타워, 동대문디자인플라자(DDP), 롯데월드타워, 월드컵대교, 신행주대교, 광화문광장(해치마당), 세종문화회관(아뜰리에광화), 세빛섬, 서울식물원 등 주요 명소에서 첫선을 보인다.

이번에는 원효대교, 청계천 나래교·오간수교와 강남역 미디어폴까지 장소를 늘려 도시 곳곳에서 모닝옐로우를 경험할 수 있도록 했다.

서울색 도료(페인트)와 모닝옐로우를 적용한 각종 굿즈와 패션·생활아이템은 물론 조명과 미디어·모바일 등 디지털 환경에서도 모닝옐로우를 폭넓게 구현할 예쩡이다. 노루페인트·KCC는 서울색 페인트·컬러북을 제작 중이다. 특히 노루페인트는 모닝옐로우 기반의 ‘컬러사운드(Color Sound)’ 영상을 제작해, 색을 시각은 물론 청각적 요소로도 느낄 수 있는 콘텐츠를 선보일 예정이다.

LG화학×하지훈작가의 친환경 소반을 비롯해 모자(라이)·러너 타올(레미제이)·화분(선데이플래닛47) 등 협업제품도 출시한다. 이외에도 티셔츠, 양말 등 패션 브랜드와 협업도 추진하고 있다.

오세훈 서울시장은 이날 서울 중구 서울시청에서 열린 기자설명회에서 “남산의 해돋이를 그린 겸재 정선의 ‘목멱조돈(木覓朝暾)’처럼 서울의 아침은 도시의 시작과 희망을 상징하고 있다”며 “역사적 모티브를 시민의 감성과 현재의 도시 상황에 맞춰 재해석한 모닝옐로우가 색을 넘어 시민의 하루에 평온한 활력과 희망을 전하고,도시의 매력을 높이는 역할을 하도록 널리 확산하겠다”고 말했다.