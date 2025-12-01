크린토피아, 전문관리 ‘블랙센터’ 케어 ‘얼룩 방지’ 발수가공 서비스 추가 제공

[헤럴드경제=김진 기자] 올겨울 퍼(Fur·털)를 활용한 패션 아이템이 인기를 끌면서 ‘어그’(UGG) 부츠 세탁 접수량이 급증하고 있다.

세탁전문기업 크린토피아는 올해 11월 기준 어그 부츠 세탁 서비스 접수량이 전년 대비 60% 증가했다고 1일 밝혔다. 스웨이드 및 양털로 구성된 어그 부츠는 보온성이 뛰어나 겨울철 대표 방한 아이템이다. 스웨이드 소재의 특성상 물과 오염에 취약해 전문 업체를 통한 관리가 필요하다.

크린토피아는 명품 및 가죽·모피 등을 전문적으로 관리하는 ‘블랙센터’에서 어그 부츠 세탁을 진행한다. 물 사용을 최소화한 수작업 세탁 방식을 기본으로, 전용 세제를 활용해 손상을 줄이는 방식이다. 특수 공정을 통해 얼룩을 제거하면서 신발 고유의 색상이 보존된다. 부츠의 촉감을 유지하고, 형태 변형을 최소화하기 위한 신발 전용 건조실도 운영 중이다.

크린토피아는 올해 3월부터 어그 부츠 발수가공 서비스를 추가로 제공하고 있다. 신발 표면에 얇은 보호막을 형성해 물이나 오염물이 쉽게 스며들지 않도록 하는 작업으로, 눈이나 비에도 겉면 얼룩을 예방할 수 있다.

크린토피아의 어그 세탁 및 발수가공 서비스는 전국 매장과 수거배달 서비스를 통해 이용할 수 있다. 크린토피아 관계자는 “어그 부츠는 따뜻하고 스타일리시하지만 눈·비 등에 노출되면 쉽게 얼룩이 생기고 악취가 발생할 수 있어 전문 관리가 필요하다”며 “전문 공정으로 관리하면 깨끗하게 유지할 수 있어 재구매하는 것보다 훨씬 경제적”이라고 말했다.