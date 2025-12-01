[헤럴드경제=장연주 기자] 글로벌 자산시장의 거품 붕괴 우려가 커지는 가운데, 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 위기 속 재산 방어·증식 수단으로 재차 강조하고 나섰다. 기요사키는 비트코인 장기 보유를 강조해오다 최근 약 33억원 어치 비트코인을 매도해 눈길을 끌었다. 다만, 그는 새로운 투자를 위한 현금 확보 목적이라고 설명했다.

기요사키는 지난 달 29일(현지시각) 자신의 소셜미디어(SNS)에 “수십 년간 이어진 일본의 ‘캐리 트레이드’ 종료가 글로벌 자산시장 전반에 급격한 디플레이션을 초래할 수 있다”며 “세계 금융시스템의 기반이 흔들리고 있다”고 진단했다.

‘캐리 트레이드’는 금리가 낮은 통화를 빌려 금리가 높은 자산에 투자하는 전략으로, 그간 글로벌 유동성과 자산 가격을 떠받친 주 요인으로 꼽혀 왔다.

기요카시는 이어 “지금은 공포를 키울 때가 아니라 현명한 판단과 리스크 재배분이 필요한 시기”라며 금과 은, 비트코인, 이더리움을 향후 ‘부의 축적 수단’으로 제시했다.

그는 특히 “비트코인과 이더리움은 법정통화에 대한 신뢰가 약화될 때 자본이 몰리는 ‘하드 자산’으로 자리잡고 있다”며 “다가올 변동성 속에서 부를 지키고 동시에 늘릴 수 있는 자산”이라고 강조했다.

그러면서 그는 “세계가 점점 가난해질수록 비트코인과 이더리움을 가진 사람은 더 부유해질 것”이라며 “투자자들은 종이통화 대신 디지털 자산에 주목해야 한다”고 주장했다.

이 같은 자산이 글로벌 불확실성 속에서 ‘신뢰의 피난처’ 역할을 하며 자본유입을 이끌 것이란 전망이다.

한편, 기요카시는 장기적 비트코인 보유를 강조해왔지만 최근 약 225만달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 매도했다.

이에 대해 그는 “가격 전망에 회의가 생겨서가 아니라, 새로운 투자를 위한 현금 확보 목적”이라고 설명했다.

구체적으로 그는 “비트코인 매도 자금은 수술센터 2곳 인수와 옥외광고(빌보드) 사업 투자에 사용되고 있다”며 “이들 사업이 내년 2월까지 월 약 2만7500달러(약 4000만원)의 현금흐름을 만들어낼 것”이라고 말했다.