이번에도 새 역사…美 빌보드 8연속 1위 ‘빌보드 200’ 최다 1위 K-팝 아티스트 등극

[헤럴드경제=고승희 기자] 이번에도 새 역사를 썼다. 그룹 스트레이 키즈가 새 앨범 ‘두 잇’(DO IT)으로 미국 빌보드 역사상 최초로 8회 연속 메인 앨범 차트 왕좌에 올랐다.

30일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 스트레이 키즈의 ‘두 잇’은 무려 7주 1위에 오른 테일러 스위프트의 신보 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life Of A Showgirl)을 제치고 ‘빌보드 200’에서 1위로 데뷔했다.

스트레이 키즈는 지금 빌보드 차트에서 새 역사를 만드는 중이다. ‘빌보드 200’에서 최다 1위에 오른 K-팝 가수이자, 빌보드 최초로 8장 앨범 연속으로 1위에 오른 아티스트다.

그룹은 지난 2022년 ‘오디너리’(ODDINARY)를 시작으로 ‘맥시던트’(MAXIDENT), ‘파이브스타’(★★★★★), ‘락스타’(樂-STAR), ‘에이트’(ATE), ‘합’(合·HOP), ‘카르마’(KARMA)에 이어 ‘두 잇’까지 8장의 앨범이 연속으로 차트 정상에 올랐다.

빌보드는 “스트레이 키즈는 또한 이번 8번째 1위로 2000년 이래 이번 세기 가장 많은 (빌보드 200) 1위를 차지한 그룹이라는 자신들의 기록도 경신했다”고 강조했다.

‘빌보드 200’은 미국 전역에서 발매된 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 집계한다.

이 기간 ‘두 잇’은 29만5000장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다. 앨범 판매량은 28만6천장으로 이번 주 ‘톱 앨범 세일즈 차트’ 1위를 차지했다. SEA는 9000장이었다. TEA는 아주 적은 수치였다.

빌보드는 “‘두 잇’은 올해 발매 첫 주로는 7번째로 많은 앨범 유닛과 4번째로 많은 앨범 판매량을 기록했다”고 설명했다.

‘두 잇’은 더블 타이틀곡 ‘두 잇’(Do It)과 ‘신선놀음’을 비롯해 ‘홀리데이’(Holiday), ‘포토북’(Photobook) 등 총 5곡이 수록된 음반이다. 팀 내 프로듀싱팀 쓰리라차(방찬·창빈·한)가 전곡 작사, 작곡에 참여했다. 특히 ‘신선놀음’은 스트레이 키즈가 잘 녹여내온 한국 전통의 아름다움과 세계관을 담고 있다.