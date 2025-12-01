1998년 디그니타스 창립 이후 조력자살 권리 주장 ‘존엄하게 죽을 권리’에 평생 투쟁 93세 생일 앞두고 본인도 조력자살로 사망

[헤럴드경제=도현정 기자]‘존엄하게 죽을 권리’를 주장하며 조력자살 지원 단체 ‘디그니타스’를 만들었던 루트비히 미넬리가 조력자살로 생을 마감했다.

영국 BBC 방송은 1일 루트비히 미넬리가 지난달 29일(현지시간) 93번째 생일을 앞두고 조력자살로 삶을 마감했다고 보도했다.

미넬리는 언론인 출신 인권 변호사로 1998년 디그니타스를 창립했다. 조력자살은 의사의 도움을 받아 환자가 스스로 약물을 투여하는 안락사의 일종이다.

미넬리는 디그니타스에서 “삶 속의 존엄성, 죽음 속의 존엄성”이라는 슬로건을 내걸고 ‘존엄하게 죽을 권리’를 주장해왔다.

그는 2010년 BBC 인터뷰에서 “우리 사회에 아직 실현되지 않은 마지막 인권을 실현하기 위해서는 투쟁해야 한다”며 “그 마지막 인권은 스스로 삶의 끝을 결정할 권리, 그리고 위험이나 고통 없이 그 결정을 실현할 수 있는 권리”라 주장했다.

디그니타스가 설립된 후 약 30년간 조력자살에 대한 인식도 변했다. 디그니타스는 수천명의 조력자살을 지원해왔다. 가디언에 따르면 프랑스는 최근 중증 말기 질환을 앓고 있는 일부 환자에게 조력자살을 허용하기로 결정했다. 캐나다·호주·뉴질랜드·스페인·오스트리아는 2015년부터 조력자살법을 도입했다. 미국에서는 10개 주에서 조력자살이 합법으로 인정됐다.

디그니타스의 활동으로 인해 안락사가 허용되지 않는 나라에서 스위스로 와 조력자살을 하려는 경우도 많아졌다. 디그니타스는 지난해 연간 기준으로 외국인을 포함해 4000명 이상의 조력자살을 지원한 것으로 알려졌다.

현재 스위스에서 의사가 환자에게 약물을 직접 투입하는 방식의 안락사는 불법이다. 다만 스위스는 이익 추구 목적이 없고, 죽음을 원하는 사람이 정신적으로 건강한 상태에서 죽음에 대한 판단을 내렸다는 것을 조건으로 1942년부터 조력자살을 허용했다.