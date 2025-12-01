핵심사업 강화·성장동력 확보 차원 인사 단행 최은주 삼성금거래소 대표이사, 부사장 승진

[헤럴드경제=서정은 기자] 호반그룹이 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 1일 밝혔다. 어려운 경영환경에서도 우수한 성과를 낸 인재를 전면 배치해 핵심사업의 경쟁력을 높이고, 미래 성장 동력을 확보하겠다는 방침이다. 이번 인사에서는 창업주 김상열 호반그룹 회장의 차남 김민성 전무가 호반그룹 부사장으로 승진했다.

이날 승진한 김 부사장은 대한전선, 삼성금거래소 등 역대 최대 실적을 달성한 주요 계열사들의 성장을 견인했다는 평가를 받았다. 김 부사장은 이번 인사를 계기로 리더십이 강화되는 동시에 그룹 계열사의 전반적인 중장기 전략을 수립하는 중책을 맡을 것으로 예상된다.

김 부사장은 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)와 서울대학교 경영전문대학원을 졸업했으며, 2018년 호반산업 상무로 입사했다. 이후 호반산업 전무를 거쳐 지난해부터 호반그룹의 기획담당 전무로 주요 계열사 경영 관리를 주도적으로 맡았다.

올해 사상 최대 실적 달성이 예상되는 삼성금거래소는 최은주 대표이사가 부사장으로, 이영만 영업본부장이 전무로 승진했다. 최대 실적 성과에 맞는 보상과 책임을 부여해 성과 중심 인사 기조를 명확히 했다는게 호반그룹의 설명이다. 포스코그룹 최초 공채 출신 여성임원인 최 부사장은 괄목상대한 경영성과를 바탕으로 그룹 내 여성 리더십을 대표하는 인물로 성장했다.

주요 계열사 핵심 보직에는 미래 성장을 책임질 전문가를 두루 발탁했다. 호반그룹 편입 이후 최대 매출 기록을 경신하고 있는 대한전선은 미국 시장 확대에 기여한 이춘원 미주본부장을 전무로 승진시켰다. 이 전무는 해저사업부문장을 맡아 새로운 성장동력인 해저케이블 사업 강화에 주력할 계획이다. 이 전무는 1997년 대한전선에 입사한 뒤, 사원에서 임원으로 성장한 ‘대한전선맨’으로 꼽힌다.

호반건설은 정기 임원인사에 앞서 외부 인재를 임원으로 영입, 사업전략과 조직운영 경쟁력 강화를 꾀하고 있다. 또한 스마트건설 전담 조직을 신설하는 등 혁신기술을 적극적으로 도입해 사업 역량도 더욱 강화할 계획이다.

호반그룹 관계자는 “명확한 성과주의 인사를 통해 안정적인 경영을 이어가면서도 뛰어난 역량을 보여준 인재에게 리더십 부여하고, 그룹의 핵심 전략사업을 더욱 강하게 추진하겠다”며 “신사업을 비롯한 사업 포트폴리오 강화와 미래 성장동력 확보에도 주력할 계획”이라고 말했다.

이번 정기 임원인사를 통해 부사장 2명, 전무 2명, 상무 3명, 상무보 9명, 이사 8명 등 총 24명이 승진 명단에 이름을 올렸다.

호반그룹의 정기 임원인사(승진)는 다음과 같다.

▷ 호반그룹 ▶부사장 김민성 ▶상무보 민병규

▷ 호반건설 ▶상무보 서완석 ▶이사 노정기

▷ 호반산업 ▶상무보 정남권 ▶이사 강한진

▷ 대한전선 ▶전무 이춘원 ▶상무 김응서, 백승 ▶상무보 강성중, 김도영, 민경욱, 이정현 ▶이사 박경환, 정홍철, 주성우

▷ 호반프라퍼티 ▶상무보 박재신

▷ 삼성금거래소 ▶부사장 최은주 ▶전무 이영만 ▶상무보 이남석 ▶이사 이제명

▷ 대아청과 ▶이사 김용한

▷ 코너스톤투자파트너스 ▶상무 이진욱 ▶이사 정은경