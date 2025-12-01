[헤럴드경제=김주리 기자] 3분기 정부의 민생회복 소비쿠폰 효과로 소상공인 매출이 늘은 반면 이익은 전 분기보다 오히려 줄어든 것으로 나타났다.

1일 한국신용데이터(KCD)의 ‘2025년 3분기 소상공인 동향’ 보고서에 따르면 3분기 소상공인 사업장당 평균 매출은 4560만원으로 집계됐다.

7월부터 1, 2차에 걸쳐 지급된 정부의 소비쿠폰 효과로 매출은 전 분기보다 1.16% 증가했다. 1년 전인 작년 3분기보다는 5.28% 늘었다.

그러나 3분기 사업장당 평균 이익은 1179만원으로 전 분기보다 4.63% 감소했다.

고물가 등의 영향으로 평균 지출이 3435만원으로 3.22% 늘어난 결과다.

평균 이익률도 24.7%로 전 분기보다 1.5%포인트(p) 낮아졌다.

다만 1년 전인 작년 3분기보다는 이익(10.22%)과 이익률(1.11%p) 모두 개선됐다.

업종 별로는 외식업 중에서 패스트푸드(5.8%), 카페(3.6%), 중식(2.0%), 일식(1.5%) 등 대부분 사업장 매출이 2분기보다 늘었지만 뷔페(-11.8%)와 베이커리·디저트(-2.0%), 분식(-1.0%) 등은 감소했다.

서비스업 중에서는 예술, 스포츠 및 여가 관련(8.2%), 운수 서비스업(6.0%), 숙박 및 여행 서비스업(4.5%), 교육서비스업(3.1%) 등의 매출 증가율이 높았다.

슈퍼마켓, 편의점 등 종합유통업 매출은 2분기보다 8.8%가 뛰어 개별 업종 중에 2분기 대비 증가율이 가장 높았다.

반면 가구, 안경점 등 전문유통업종 매출은 2분기보다 0.9% 감소했다.

강예원 KCD 데이터 총괄은 “3분기는 민생회복 소비쿠폰 효과로 유통업을 중심으로 매출 회복세가 두드러졌으나 빠르게 올라가는 매장의 운영 비용 때문에 실제 소상공인의 이익은 전 분기보다 오히려 감소했다”고 설명했다.

1·2차 소비쿠폰 지급 효과를 각각 분석한 결과, 1차 소비쿠폰 지급이 시작된 7월 21일부터 4주간 전국 소상공인 매출은 전년 동기보다 6.4% 증가한 것으로 집계됐다.

특히 유통업 매출 상승률이 16.5%로 가장 높았다.

지역 별로는 부산(10.9%), 대구(10.5%) 등 비수도권 지역의 증가 폭이 컸다.

추석 연휴 기간에 지급된 2차 소비쿠폰 지급 효과도 유의미하게 나타났다.

추석 연휴 전후 4주간 전국 소상공인 사업장 평균 매출은 작년 동기 대비 3.1% 증가했다.

올해와 작년 추석 연휴 기간 평균 매출을 비교했을 때에도 올해 매출이 동일하게 3.1% 증가한 것으로 나타났다.

3분기 소상공인 금융 현황을 보면 개인사업자의 대출 잔액은 726조6000억원으로 집계됐다.

업권별로는 은행이 433조5000억원, 상호금융 등 비은행 대출이 293조1000억원이었다.

개인사업자대출 연체 금액은 13조5000억원으로 전 분기보다 0.7% 증가했다.

저축은행(6.0%)와 상호금융(3.2%) 대출 연체율이 상대적으로 높았다.

3분기 개인사업자 대출을 보유한 사업장은 총 362만1000개로 집계됐으며, 이 중 폐업 상태인 사업장은 13.6%인 49만4000개다.

폐업 상태 사업장이 보유한 평균 대출 잔액은 6237만원이며 평균 연체금액은 665만원이다.

강 총괄은 “민생회복 쿠폰 정책 이후 소비 심리 개선 여부가 4분기 소상공인의 경기 흐름의 핵심 변수가 될 것”이라고 내다봤다.

한국신용데이터의 소상공인 동향 보고서는 경영관리 서비스인 캐시노트를 사용하는 전국 200만개 자영업 사업장 중 표본을 선정해 매출 등을 분석한다.

캐시노트를 통해 수집된 사업장별 여신금융협회·홈택스 연동 데이터가 사용됐고, 대출 등 금융 현황의 경우 한국신용정보원으로부터 받은 개인사업자 대출 현황 자료를 활용했다.