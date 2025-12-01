국가 간 지급결제 시스템 연동 가능성 등 검증

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 블록체인 결제 네트워크 기업인 파티오르(Partior)와 공동으로 블록체인 기반 해외송금 기술검증을 성공적으로 완료했다고 1일 밝혔다.

파티오르(Partior)는 JP모건, DBS, SCB, 도이치뱅크 등 글로벌 은행들이 출자한 블록체인 기반 결제 네트워크 인프라 제공 기업으로, 24시간 365일 상시 운영되는 실시간 결제 및 최종성(Finality)을 보장한다. 본 기술검증에서는 글로벌 투자은행 JP모건이 결제·수취은행 역할을 수행했다.

이번 검증은 국내 금융기관 최초로 글로벌 상용 블록체인 결제 네트워크를 테스트한 사례로, 국가 간 지급결제를 위한 시스템 연동 가능성, 메세지 처리 정확성, 실시간 결제 기능 등 핵심 기술 요소를 검증했다. 테스트는 실제 자금 이동이나 고객정보가 수반되지 않은 시뮬레이션 방식의 기술 검증으로 진행됐다.

농협은행은 이번 검증을 통해 현행 제도 내에서도 블록체인 기반 결제 시스템이 안정적으로 구현될 수 있음을 확인했다. 향후 스테이블코인 제도화가 이루어질 경우 다양한 디지털 결제수단과의 연계 가능성 등 기술적 확장성도 확보할 수 있을 것이라고 기대감을 드러냈다.

농협은행 관계자는 “파티오르와 협력으로 블록체인 기반 결제 생태계 구축의 초석을 마련했다”며 “향후 상용화가 된다면 현행 국가 간 지급결제 체계의 비효율성을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

험프리 발렌브레더(Humphrey Valenbreder) 파티오르 CEO는 “한국 금융기관이 글로벌 블록체인 결제 네트워크를 실증한 첫 사례로 농협은행과 협력하게 되어 기쁘다”며 “이번 검증을 통해 확인된 실시간 최종성 및 운영 효율성이 농협은행의 전략적 경쟁력이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 농협은행은 이번 성과를 바탕으로 상용화 단계 협력 및 글로벌 금융기관과 연계를 확대해 한국형 블록체인 기반 국제결제 인프라 구축을 본격화할 계획이다.