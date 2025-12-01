국힘 최고위 회의서 공개 발언 양향자 “지방선거 핵심 전력은 혁신” 우재준 “필요성 공감 힘든 당무감사”

[헤럴드경제=김진 기자] 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞둔 국민의힘 지도부에서 자성과 혁신을 촉구하는 목소리가 나왔다. 친한동훈(친한)계와 갈등으로 번진 이른바 ‘당원게시판(당게) 사태’ 당무감사에 대한 비판도 나왔다.

양향자 최고위원은 1일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 내년 6·3 지방선거 승리를 위해 ‘혁신’이 불가피하다고 강조했다.

양 최고위원은 “많은 지지자들이 여전히 슬픔과 정말에서 벗어나지 못하고 있다”며 “빼앗긴 정권, 잃어버린 대통령을 놓지 못하고 있다”고 했다. 그러면서 “급기야 몇몇은 우리 안의 배신자를 만들어 낙인을 찍고 돌을 던지고 심지어 목을 매달려고 하고 있다”며 “이런 반지성과 울분을 진정시키기는커녕 자신의 정치적 목적에 이용하려 한다면 그것이야말로 천벌 받을 일”이라고 지적했다.

양 최고위원은 “3특검을 내세운, 3특검을 앞세운 이재명 민주당은 야당 탄압과 내란 몰이로 우리가 차분히 어제를 돌아볼 기회를 봉쇄해 버렸다”며 “이제 지방선거가 딱 6개월 남았다. 지방선거의 핵심 전력 또한 스스로를 바꾸는 혁신”이라고 강조했다. 그는 “우리는 민주당이 원하는 내란의 프레임이나 전선을 벗어나 첨단산업, 민생, 경제, 미래 전선에서 국민과 함께 싸워야 한다”며 “그래야 행정 권력, 입법 권력, 사법 권력을 쥔 이재명 민주당이 지방 권력까지 장악하는 것을 막을 수 있다”고 했다.

양 최고위원은 “진정한 승리를 준비해야 한다. 국민에게 진정한 믿음을 드려야 한다”며 “혹여 아직도 1년 전 12월 3일에 머물러 있지 않은지, 미래로 나아가고 싶은 당원과 지지자를 정작 우리 지도부가 그날에 붙잡고 있지는 않은지 생각해 볼 일”이라고 했다. 이어 “우리는 앞을 보고 나아가야 한다”며 “뒤를 보고 걸으면 제대로 갈 수도, 멀리 갈 수도 없다”고 덧붙였다.

우재준 청년최고위원도 이날 “필요성을 공감하기 힘든 당무감사와 징계를 통해 당내 갈등을 해결할 수 있을 거라 생각하지 않는다”며 “이번 당무감사위 결정에는 유감을 표한다”고 말했다. 당원게시판 사태에 대한 당무감사 착수 결정을 정면으로 겨냥한 것이다.

우 최고위원은 “성난 지지층은 배척해서도 안 되며, 이용해서도 안 되고, 함께 설득해서 미래로 함께 나아갈 생각을 해야 한다”며 “당내 통합 또한 더 많은 대화와 설득과 양보를 통해 이뤄내야 한다”고 말했다. 그는 “필요하다면 껄끄러운 사람도 직접 만나 대화해야 한다”며 “우리 당이 지금까지 그만한 노력을 해 온 것인지 돌아봐야 할 때”라고 했다.