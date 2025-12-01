[헤럴드경제=함영훈 기자] 현존하는 세계 최고 보이그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 한국형 글로벌리조트인 파라다이스그룹의 신규 브랜드 앰버서더로 발탁됐다.

파라다이스는 뷔의 세계적 영향력 뿐 아니라 풍부한 예술적 소양이 드러나는 행보가 그룹이 추구하는 예술경영(아트테인먼트) 철학과 어우러져 품격 있는 이미지를 나타낼 것으로 보고 모델로 선정했다.

뷔는 글로벌 인지도와 영향력을 보유한 아이코닉 아티스트다. 파라다이스와도 꾸준한 인연을 이어왔으며, 파라다이스시티의 대표 예술 행사인 ‘파라다이스 아트나이트’에도 참석해 국내외 갤러리 관계자 및 아티스트들의 관심을 모았다.

파라다이스시티는 세계적으로도 드물게 아트워크 3천여점을 보유, 리조트 전체가 하나의 전시장으로서 친숙한 예술 관람 환경을 제공하고 있다. 파라다이스는 계원예술 중·고·대학교를 운영하며 예술인재 육성 외길을 40여년 넘게 걸어왔다.

이번 브랜드 영상은 청소부로 등장한 뷔가 리조트 시설 곳곳을 무대로 판타지를 그려보는 콘셉트로 제작했다. H&R(호텔&리조트)을 중심으로 한 그룹 중장기 성장전략을 드러낸다. 화면에서 뷔는 한식 파인다이닝 레스토랑 ‘새라새’, 가족형 실내 테마파크 ‘원더박스’, 럭셔리 스파 ‘씨메르’, 리조트를 하나의 도시 광장으로 구현한 ‘플라자’ 등을 오가며 시설의 매력을 표현한다.

해당 영상은 파라다이스 공식 홈페이지와 자사 SNS와 유튜브 채널을 통해 최초 공개된다. 해외에서는 중국·일본 등 현지 주요 디지털 플랫폼을 통해 글로벌 고객과의 접점을 확대한다.

뷔는 “파라다이스시티의 새로운 얼굴로 함께 하게 되어 매우 기쁘다”며 “예술, 놀이공원, 음악 등 다양한 경험이 어우러진 파라다이스시티에 방문해서 파라다이스를 직접 느껴보시길 바란다”고 전했다.

방한 외국인 관광객이 연일 역대 최대를 갱신하는 가운데, 파라다이스시티는 올해 미쉐린 키, 포브스 등 세계적 호텔 가이드로부터 잇따라 인정받으며 대한민국 복합리조트의 글로벌 경쟁력을 입증했다.

파라다이스는 호텔·리조트 부문과 게이밍 시설을 통합한 복합리조트(IR) 경쟁력을 강화하는 한편, 이번 브랜드 캠페인을 통해 세계적 럭셔리 리조트로서의 위상을 한층 확고히 할 전망이다.