단체급식 매출 3600억원 목표

[헤럴드경제=정석준 기자] 아워홈의 신설 자회사 고메드갤러리아가 신세계푸드 급식사업부 인수 절차를 마무리했다고 1일 밝혔다.

이는 지난 8월 체결한 영업양수도 계약에 따른 것이다. 아워홈은 사업 경쟁력 강화를 위해 올해 상반기부터 신세계푸드 인수를 추진했다. 앞으로 프리미엄 급식을 포함한 식음료(F&B) 서비스 분야에서 성과를 내는 고메드갤러리아와 함께 새 시장 개척에 적극 나선다는 방침이다.

아워홈은 이번 인수·합병을 통한 고메드갤러리아의 신설로 연 매출 2750억원 규모의 프리미엄 급식·F&B 서비스 사업이 편입될 것으로 기대하고 있다. 식음료 사업 부문 전체 외형은 약 30% 확대될 것으로 내다봤다.

고메드갤러리아는 2030년까지 단체급식 부문을 매출 3600억원, 영업이익 200억원 규모로 끌어올린다는 목표를 세웠다. 오피스·산업체 위주의 기존 포트폴리오에 프리미엄 오피스, 주거단지, 컨벤션 등 고부가가치 채널을 추가한다는 구상이다.

신설 법인인 고메드갤러리아의 수장은 차기팔 대표가 맡는다. 차 대표는 아워홈 외식사업부장, 디자인본부장 등을 거쳐 프리미엄 외식 및 라이프스타일 F&B 분야에서 많은 성과를 냈다.

아워홈 관계자는 “아워홈과 그룹 계열사의 운영·제조·유통·미래기술 역량과 고메드갤러리아의 프리미엄 시장 경쟁력이 앞으로 큰 시너지를 낼 것”이라고 말했다.