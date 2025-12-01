[헤럴드경제=함영훈 기자] KTX 여행 중, 좌석을 바꾸고 싶을 때 모바일 앱 ‘코레일톡’으로 직접 변경할 수 있게 된다.

한국철도공사(코레일)는 2일(화)부터 KTX 여행 중에도 승객이 좌석을 바꿀 수 있는 ‘코레일톡 셀프 좌석변경’ 서비스를 도입한다.

그동안 열차 내에서 좌석을 변경하려면 코레일톡의 승무원 호출 서비스를 이용하거나 순회 중인 승무원을 직접 찾아 요청해야 했다.

이번 서비스 도입으로 열차가 출발한 후에도 승객이 직접 코레일톡 ‘나의 티켓’의 승차권 화면에서 좌석변경을 할 수 있게 됐다. 승차권 화면에서 ‘좌석변경’ 선택→차실, 변경 시작역, 변경 사유 선택→좌석 화면(시트맵)에서 변경할 좌석 선택→좌석변경 승차권 확인 순의 절차를 거친다.

열차 내 혼잡도 관리를 위해 좌석은 한 번만 이동할 수 있으며, 일반실에서 일반·특실로, 입석·자유석에서좌석으로 변경할 수 있다. 그러나 특실에서 일반실로 바꾸거나 좌석에서 입석으로 바꾸는 것은 제한된다.

이번 셀프 좌석변경 시스템 도입은 정부 내, 2025년 대국민 체감형 서비스 중 하나로 선정된 바 있다.