[헤럴드경제=박세정 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 ‘블랙프라이데이’ 대목을 앞두고 오픈AI, 구글 등 외부 인공지능(AI) 쇼핑 서비스를 대거 차단했다.

AI에이전트가 쇼핑을 대신 해줄 경우, 쇼핑 광고 매출이 떨어질 수 있다는 판단 때문인 것으로 보인다.

아마존은 이달 중순 자사 사이트에 오픈AI의 AI 에이전트와 로봇이 접근할 수 없도록 차단 조치를 했다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 28일(현지시간) 보도했다.

차단 대상은 ‘ChatGPT-User’라는 에이전트와 ‘OAI-SearchBot’이라는 웹사이트 색인용 크롤링 봇으로 둘 다 오픈AI가 운영하는 것이다.

아마존은 앞서 지난 여름에도 구글의 에이전트와 오픈AI·퍼플렉시티·앤트로픽 봇의 접속을 막았다.

아마존은 이달 초에는 퍼플렉시티가 AI 에이전트로 인간 대신 쇼핑해주는 기능을 제공하면서 자사 약관을 위반했다며 소송을 제기한 바 있다.

아마존은 또 최근 AI 기반 쇼핑 검색 스타트업 듀프(Dupe)를 비롯한 외부 검색업체들을 자사 제휴 마케팅 프로그램 대상 목록에서 제외했다.

이에 따라 이들 스타트업은 앞으로 소비자가 자신들의 앱이나 웹사이트를 경유해 아마존 상품을 구매하더라도 수수료 수익을 얻기 어렵게 됐다.

업계에서는 아마존이 이처럼 외부 AI에 대해 문턱을 높이는 것은 쇼핑 광고 매출을 유지하기 위한 결정이라는 관측이 나오고 있다.

아마존은 이용자가 쇼핑할 때 광고료를 낸 ‘스폰서’ 제품을 우선 노출하는데, 여기에서 발생하는 광고 매출이 연간 580억 달러(약 85조원)에 달한다. 그런데 실제 소비자가 아니라 AI 에이전트가 쇼핑을 대신해준다면 광고 효과가 사라져 광고 매출이 줄어들 여지가 있다는 것이다.

실제로 아마존은 퍼플렉시티와의 소송에서 제출한 소장에서 실제 소비자가 광고를 클릭한 경우에만 비용을 지불하는 광고주와의 계약에 따라 AI 에이전트 때문에 발생한 트래픽을 식별해 배제하는 도구를 따로 개발해야 했다고 밝혔다.

외부 AI 배제 움직임은 또 전자상거래 부문에서 자신들의 영향력을 계속 유지하기 위한 목적도 있는 것으로 보인다.

아마존은 ‘바이포미’와 ‘루퍼스’ 등을 비롯해 쇼핑에 도움을 주는 AI 기능과 도구를 직접 개발해 자사 사이트에 적용하고 있다.