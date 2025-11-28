정책연구 추진 중…12월 초 현장 안내

[헤럴드경제=정석준 기자] 대학가에 이어 고교에서도 생성형 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 사례가 발생한 가운데 교육당국이 내년 새학기를 앞두고 학교 현장에 ‘AI 활용 가이드라인’을 배포하기로 했다.

교육부는 28일 설명자료를 통해 과학기술정보통신부와 공동으로 ‘학교에서의 안전한 AI 도입·활용을 위한 가이드라인’ 마련을 위한 정책연구를 추진 중이라며 내년 3월 현장에 배포할 예정이라고 밝혔다.

아울러 교육부는 학생평가에서 AI를 활용한 부정행위를 방지하기 위해 시도교육청과 공동 방안을 마련해 12월 초 학교 현장에 안내할 계획이다.

또한 AI 윤리교육을 위해 내년부터 학교급별·대상별 AI 윤리교육 콘텐츠를 개발·보급하기로 했다.

이른바 ‘AI 커닝사태’가 대학가를 뒤흔든 가운데 최근 서울 시내의 한 고등학교에서도 2학년 국어 수행평가에서 AI를 활용한 부정행위가 발생한 것으로 전해졌다.

교육부는 “AI 기술이 우리 아이들의 성장에 긍정적인 도구가 될 수 있도록 공정하고 안전한 교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.