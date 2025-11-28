[헤럴드경제=나은정 기자] 청주 장기 실종여성 살해범 김모(50대)씨가 범행 직후 피해자 가족과 주변인들에게 뻔뻔하게 거짓말을 이어온 사실이 드러났다. 경찰은 죄책감 없이 평정심을 유지한 김씨가 사이코패스에 해당한다고 보고 프로파일러 감정을 진행할 계획이다.

27일 연합뉴스에 따르면 피해 여성 A(50대)씨의 가족들은 그가 전 연인 김씨와 헤어진 후에도 자주 다투며 고통을 호소한 점을 토대로 사건 초기부터 김씨를 유력한 용의자로 의심해왔다.

A씨의 자녀는 지난달 16일 실종 신고 후 진천군 소재 김씨의 폐기물 관련 업체를 찾아 어머니의 행방을 물었으나, 김씨는 “안 만난 지 꽤 됐다”며 태연하게 잡아뗐다. 김씨는 자신을 의심하는 자녀에게 회사 CCTV 영상까지 보여주며 당일 자신의 동선을 밝힌 것으로 알려졌다. 그러나 당시 이미 A씨를 차량 안에서 흉기로 살해한 지 이틀이 지난 시점이었다.

김씨는 같은 날 A씨의 어머니에게서도 딸의 안전을 걱정하는 전화를 받았다. 김씨는 “혹시 딸에게 해를 가한 것 아니냐”는 취지의 질문을 받곤 침착하게 “연락한 지도 오래됐다”며 통화를 서둘러 끝낸 것으로 전해졌다. 이후 그는 지인에게 “A씨가 실종됐다는데 혹시 연락한 적 있느냐”고 되묻는 등 뻔뻔하게 연기했다.

그러고는 이튿날 자신의 휴대전화에서 A씨와의 통화녹음 수십 건을 삭제했고, A씨가 살아 있는 것처럼 보이도록 A씨의 휴대전화로 직장 상사에게 사직 의사를 밝히는 문자를 보냈다. 또한 범행 흔적이 남아 있는 A씨의 차량을 청주와 진천의 거래 업체에 숨겨 놓으면서 “자녀가 사고를 많이 쳐서 빼앗았으니 잠시 맡아달라”고 둘러댄 것으로 밝혀졌다.

김씨는 이달 5일 참고인 조사에서도 당일 행적이 기억나지 않는다며 평정심을 잃지 않는 태도를 보였다. 경찰 수사관들은 당시 그가 A씨의 주변 인물 중 유일하게 당일 알리바이를 입증하지 못했으면서도 한 치의 흐트러짐 없이 질문에 답했다면서, 이같은 점 등을 토대로 그가 사이코패스 가능성이 높다고 보고 프로파일러 2명을 투입해 사이코패스 진단 검사(PCL-R)를 실시할 방침이다.

실제 김씨가 오폐수 처리 등의 일을 하면서 모은 재산으로 과거 진천군 등에 장학금 기부 등 선행을 해온 사실도 알려지며 두 얼굴의 소유자라는 평가도 나오고 있다.

김씨는 지난달 14일 오후 A씨의 SUV 안에서 그가 다른 남성을 만난다는 이유로 격분해 흉기를 여러 차례 휘둘러 살해하고 시신을 자신이 관리하는 거래처 폐저수조에 유기한 혐의를 받는다. 김씨는 이날 구속영장 심사 출석을 자진 포기했다.