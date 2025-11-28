[헤럴드경제=양대근 기자] 한진그룹은 28일 그룹 임직원을 대상으로 제4회 ‘컴플라이언스 역량 강화 세미나’를 개최했다.

이날 오후 서울 중구 한진빌딩 본관에서 한진칼 윤리경영위원회가 진행한 세미나에는 류경표 한진칼 부회장과 한진그룹 소속 그룹사 컴플라이언스·경영·노무·정보보안 등 관련 업무 담당 임직원 70여 명이 참석했다.

류경표 한진칼 부회장은 인사말에 “대한항공과 아시아나항공의 통합 과정에서 단순한 외형적 결합을 넘어, 윤리경영이라는 공통의 가치 아래 진정한 ‘화학적 결합’을 이뤄내는 것이 무엇보다 중요하다”며 “통합된 윤리경영 체계와 문화를 바탕으로 급변하는 법적·기술적 환경 변화에 선제적으로 대응해 그룹의 미래 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

이번 세미나는 최근 기업 경영의 핵심 이슈로 떠오른 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계 조정법 2·3조 개정안) 대응 전략과 인공지능(AI) 관련 개인정보 보호 법제 동향 등 두 가지 주제를 다뤘다.

첫 번째 세션에서는 김앤장 법률사무소 권순하 변호사가 ‘노란봉투법’의 기본 개념과 기업 대응 전략을 주제로 강연했다. 권 변호사는 ▲사용자 및 노동쟁의 범위 확대 ▲손해배상 청구 제한 등 개정안의 4대 핵심 쟁점을 상세히 설명하고, 최근 입법 예고된 시행령 개정안에 따라 발생할 수 있는 주요 이슈별 대응 전략을 공유했다.

두 번째 세션에서는 김앤장 법률사무소 마경태 변호사가 ‘AI 관련 개인정보 및 이용자 보호 법제 정비 동향’을 주제로 강연했다. 마 변호사는 AI 관련 개인정보 규제 동향과 내년 1월 시행을 앞둔 AI 기본법의 주요 내용을 상세히 소개했다. 또한 생성형 AI 등 고도화된 AI 시스템의 취약점을 공유하고, AI가 발전함에 따라 생기는 위험 상황들에 어떻게 대응해야 하는지를 심도있게 설명했다.

앞서 한진그룹은 2021년 1월 그룹사의 투명하고 건전한 윤리경영 감독을 강화하기 위해 한진칼 윤리경영위원회를 발족했다. 위원회는 그룹 임직원들의 준법의식을 향상하고 컴플라이언스 업무 역량을 강화하기 위해 2022년부터 매년 세미나를 개최하고 있다. 세미나 개최와 더불어 올 한 해 그룹 전반의 컴플라이언스 역량 강화에도 주력해왔다. 그룹사 공통의 윤리 규범을 수립해 전 계열사에 전파하고, 아시아나항공 주요 계열사 경영진과 간담회를 열어 윤리경영 통합 발전 방향을 모색했다.

한진그룹은 앞으로도 ‘기업 윤리’를 경영 활동의 최우선 가치로 삼고 윤리경영을 적극 실천해 나갈 방침이다.