‘모험자본 생태계·상생금융 활성화’ 업무협약 중기부 “연 40조 벤처시장 조성 위해 협력” 금감원 “적재적소 모험자본 지원 체계 확립”

[헤럴드경제=정윤희·최은지 기자] 첨단산업·벤처·소상공인 등에 모험자본을 효율적을 공급하기 위해 중소벤처기업부와 금융감독원이 힘을 합친다.

중소벤처기업부와 금융감독원은 28일 서울 여의도 소재 금감원 본원에서 ‘모험자본 생태계와 상생금융 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

최근 ‘생산적 금융’이 강조되며 금융업계 전반에서 모험자본 공급 확대 계획을 발표함에 따라 금융시장과 중소·벤처기업 업계 간 긴밀한 소통이 필요한 상황이다. 이에 중기부와 금감원은 금융시장과 혁신 중소·벤처기업 간 연결 역할을 적극적으로 수행하기 위해 협력을 강화키로 했다.

우선, 중기부·금감원·유관기관 협의체를 통해 위험가중치 등 금융권의 벤처투자를 제약하는 건전성 규제 및 중소·벤처기업 금융 애로 개선방안을 논의한다. 또, 연기금·퇴직연금 등 다양한 자금이 벤처투자를 통해 안정적인 수익을 거둘 수 있는 방안을 모색하는 등 다양한 협력 과제를 도출해 추진키로 했다.

전체 벤처투자 시장을 조망하기 위한 통계 고도화, 투자자 및 피투자기업 보호를 강화하기 위한 모험자본 관리·감독 협력 강화도 추진한다.

아울러 모험자본이 취지에 맞게 공급되도록 기술보증기금이 보유한 기술평가정보(K-TOP), 벤처투자 업계가 보유한 유망기업 정보 등을 금융권에 공유해 유망 중소·벤처기업에 대한 투·융자 이어달리기를 유도한다는 계획이다.

마지막으로, 금융회사와 중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위해 내년에 도입되는 상생금융지수의 시장 안착, 동반성장대출 활성화 등 상생금융 확산을 위한 협업도 본격화한다.

한성숙 중기부 장관은 “K-벤처·스타트업의 도전과 혁신은 복합위기를 돌파할 최선의 성장동력으로, 이들이 AI·딥테크 시대를 선도할 유니콘·데카콘으로 도약할 수 있도록 충분한 성장자금을 뒷받침하는 것이 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “오늘 업무협약을 시작으로 글로벌 벤처 4대 강국 도약과 이를 뒷받침하는 연 40조원 벤처투자 시장 조성을 위해 양 기관이 다양한 협력 과제를 추진해나가겠다”고 덧붙였다.

이찬진 금감원 원장은 “모험자본 정책의 성패는 기업의 성장단계별로 적시에 자금이 공급되고 회수(exit)될 수 있는 시스템 구축에 달려있다”며 “나날이 높아지고 있는 역동적인 K-벤처로의 전환, 중소기업-금융권의 동반 성장 요구에 부응해 모험자본과 상생금융을 적재적소에 지원하는 체계를 확립하겠다”고 말했다. 또, “BDC, IMA, 발행어음 등을 통한 생산적 부문으로의 자금흐름 대전환 추진 과정에서 모험자본이 취지에 맞게 활용되도록 충실하게 관리·감독하겠다”고 밝혔다.