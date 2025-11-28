[헤럴드경제=김태열 선임기자] 메디컬 에스테틱 전문 기업 ㈜에스테팜(S.THEPHARM)은 지난 11월 22일(토) 오후 5시, 대구 청담FnB의원에서 대한일차진료학회(KPCS)와 공동으로 ‘2025 큐티 라이브 아카데미(QT LIVE ACADEMY)’ 5회를 성공적으로 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 아카데미는 필러와 실리프팅에 대한 이론 강의와 라이브 시술을 결합한 실전형 프로그램으로 구성돼 의료진들의 높은 관심을 받았다. 강연에는 대한일차진료학회 학술부회장 전종호 원장(미즈슬림의원), 대한일차진료학회 미용학술이사 손무현 원장(FnB의원)이 연자로 참여해 임상 중심의 노하우를 공유했다.

전종호 원장은 ‘1cc 코필러에서 5cc 쁘띠 양악까지’를 주제로 Ricketts Line을 활용한 얼굴 디자인 분석법과 실제 적용법을 소개해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

이어 청담FnB의원 대표원장이자 대한일차진료학회 미용학술이사인 손무현 원장은 ‘리프팅의 시너지를 높이다’를 주제로 강연을 펼쳤다.손무현 원장은 코그실과 필러의 장점을 결합해 입체적이고 자연스러운 변화를 완성하는 ‘New Dimensional Beauty’ 전략을 제시하며, 단순한 리프팅을 넘어 얼굴의 방향성과 구조적 균형을 고려한 새로운 리프팅 접근법을 공유했다. 또한 코그실·필러의 병행 시술 시 얻을 수 있는 시너지 포인트와 안전한 테크닉을 라이브로 시연해 현장의 집중도를 더욱 높였다.

특히 이번 아카데미에서는 ㈜에스테팜의 대표 히알루론산 필러 ‘큐티필(QTFill)’과 실리프팅 ‘큐티엘(QTL)’을 활용한 실시간 시술 과정이 공개되면서 제품의 임상 활용성과 시술감을 직접 확인한 참석자들의 질문과 토론이 이어졌다.

㈜에스테팜 관계자는 “큐티 라이브 아카데미는 학회와 협력해 의료진에게 실질적인 시술 교육을 제공하는 전문 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 큐티(QT) 라인업을 중심으로 한 필러·스킨부스터·실리프팅 교육을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.