항히스타민제 시장 28년째 1위

가을 환절기를 맞아 알레르기 치료제 ‘지르텍(10정·성분명 세티리진염산염·사진)’의 약국 판매가 두 달 연속 증가한 것으로 나타났다.

국내 1위 의약품 유통기업 지오영은 지르텍의 올해 9~10월 약국 판매 횟수와 순위가 두 달 연속 오름세를 보였다고 27일 밝혔다.

의약품 리서치 플랫폼 ‘케어인사이트’가 POS 시스템이 설치된 전국 459곳 약국의 일반의약품(OTC) 판매 데이터를 분석한 결과, 지르텍의 9월 판매횟수는 5588회로 전월 대비 57.7% 증가했다.

같은 기간 판매순위도 전월 대비 25계단 뛰어오른 21위를 기록했으며, 10월에도 판매순위가 18위까지 추가로 올라 두 달 연속 상승 흐름을 이어간 것으로 나타났다.

올해는 평년보다 높은 기온과 잦은 강수가 비염 환자 증가에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 따뜻한 가을 날씨와 잦은 강수로 실내 습도가 높아지면 환기가 줄어들어 집먼지 진드기, 곰팡이 등과 같은 알레르기 유발 물질에 더 노출되기 쉽다. 이 같은 환경이 겹치면서 환절기 비염·코막힘 증상이 악화되고, 약국에서 항히스타민제를 찾는 수요가 늘어난 것으로 해석된다.

지르텍은 꽃가루 등으로 유발되는 알레르기 증상 완화에 도움을 줄 수 있는 일반의약품(OTC)으로, 국내에서 28년 연속 항히스타민제 시장 판매 1위를 기록한 대표적인 스테디셀러 브랜드다.

지오영은 2023년부터 지르텍의 유통·광고·영업·마케팅을 통합 관리하는 ‘토털마케팅’ 전략을 운영하고 있다. 이는 단순한 제품 유통을 넘어 브랜드 전략 수립, 소비자 커뮤니케이션, 약국 중심 판촉까지 아우르는 통합적 접근 방식으로, 일반의약품 유통사 중에서는 지오영이 유일하게 도입한 체계다.

지오영 조선혜 회장은 “지르텍의 판매 상승은 계절적 요인을 넘어, 시장 변화에 대한 선제적 대응과 브랜드 경쟁력 강화 노력이 맞물린 결과”라며 “지오영은 앞으로도 소비자와 약국이 신뢰할 수 있는 OTC 브랜드 포트폴리오를 확대하고, 국내 OTC 시장의 질적 성장을 이끄는 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다. 최은지 기자