[헤럴드경제=양근혁 기자] 여야가 배당소득 분리과세 과세 구간에 ‘50억원 초과’를 신설하고, 최고 세율을 30%로 적용하는 세제개편안에 28일 합의했다.

국회 기획재정위원회 조세소위원회 위원장인 박수영 국민의힘 의원과 여당 간사인 정태호 더불어민주당 의원은 이날 조세소위 ‘소(小)소위’ 회의를 마친 뒤 이같이 밝혔다.

여야는 배당소득에 대해 2000만원까지 14%, 2000만원 초과 3억원 미만은 20%, 3억원 초과 50억원 미만 구간에는 25%의 분리과세 세율을 적용하기로 했다.

아울러 50억원 초과 구간을 신설하고 최대 30%의 세율을 부과하기로 합의했다. 배당소득 분리과세의 적용 시기는 내년 배당부터 적용하기로 했다.

박수영 의원은 “정부안에 비해 진일보됐다. (기존의 3~50억원 최고세율은) 35%에서 25%로 내려갔고, 50억원 초과는 100명 정도이기 때문에 그 부분에 고세율을 매겨야겠다고 해서 30%로 정했다”고 설명했다.

정태호 의원은 “지난 고위 당정협의에서 배당소득 분리과세 최고세율에 대한 의견일치가 있었지만 구체적인 세율 부분에 대해서는 많은 고민이 있었다”며 “계속 문제가 제기돼왔던 것이 초고배당에 대한 과세 형평성 문제였는데, 주식 배당받는 분의 0.001% 수준이다. 초고배당에 대한 과세 형평성 차원에서 30% 구간을 새로 만든 것”이라고 했다.