27억원 특별출연, 보증재원 270억원 조성

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM뱅크가 ‘소상공인 성장촉진 보증대출’을 출시했다고 28일 밝혔다.

iM뱅크는 신용보증재단중앙회와 ‘소상공인 성장촉진 보증대출 업무협약’을 체결했다며 이같이 밝혔다. 성장 가능성이 높은 소기업·소상공인을 직접 발굴해 운전자금을 지원함으로써 침체된 지역경제를 활성화시키겠다는 취지에서다.

이를 위해 iM뱅크(아이엠뱅크)는 신용보증재단중앙회에 약 27억원의 특별출연을 실시하고 보증재원 270억원을 조성한다. 또한, 2027년까지 연 1회 추가출연을 통해 3년간 연속 지원할 계획이다.

‘소상공인 성장촉진 보증대출’ 상품은 신용보증재단 방문 없이 은행 방문만으로 대출을 받을 수 있다. 지역 무관 전국에 소재하고 있는 모든 iM뱅크영업점에서 취급 가능하다. 내년 초에는 비대면 신청도 실시할 예정이다.

법인 소상공인은 최대 1억원까지, 개인사업자는 최대 5000만원까지 대출받을 수 있다. 대출금의 90%를 사업장 관할 지역신용보증재단이 보증해주며, 보증료 및 금리 감면 등의 우대혜택이 제공된다.

소상공인 성장촉진 보증대출을 받으려면 기업이 ‘경쟁력 강화 계획’을 갖추고 있음을 입증해야 한다.

요건 세부 사항으로는 ▷스마트화(무인주문시스템 보유기업 등) ▷컨설팅(지자체, 지역신용보증재단 등의 컨설팅 이수 기업) ▷고용유지 및 창출(전년말 대비 상시 근로자수가 동일하거나 증가한 기업) ▷매출증대 및 사업확장(당기 매출액이 전기 대비 확대되거나 사업장을 신설한 기업 등) 등으로 이 중 하나 이상 해당되는 경우 신용평가 및 세부심사를 통해 대출 가부가 결정된다.

황병우 은행장은 “일회성이 아닌 연속적인 지원으로 소상공인의 실질적인 경쟁력을 강화하고 나아가 골목상권을 활성화 하는데 일조하고자 iM뱅크가 신용보증재단중앙회와 협업해 본 상품을 출시했다”면서 “다방면의 지원으로 소상공인과 함께할 수 있는 다양한 상품과 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.