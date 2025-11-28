한국갤럽 11월 4주차 정례 조사 결과 李대통령 지지율 지난주 이어 60% 더불어민주당 42% vs 국민의힘 24% 전직 대통령 조사…노무현 ‘잘했다’ 68% 박정희·김대중·김영삼·이명박·문재인 순 ‘잘못한 일이 많다’ 윤석열 77%로 1위

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 60%를 기록했다는 정례 여론조사 결과가 28일 나왔다. 지난주 발표된 해당 기관의 직전 조사와 같은 수치를 기록했다.

한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시한 조사 결과(11월 4주차 정례 조사)에 따르면 ‘요즘 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’에 관한 질문(긍정·부정을 답하지 않은 경우 재질문)에 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 31%로 나타났다. ‘의견 유보’는 9%였다.

이 대통령 지지율은 11월 1주차 조사에서 63%를 기록한 후 11월 2주차 때 59%를 나타내며 4%p 하락한 수치를 기록했다. 이어 직전 조사였던 11월 3주차 조사에서 60%로 집계됐고 이번 조사에서도 같은 수치를 유지했다.

이번 조사에서 이 대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들에게 그 이유를 물은 결과(‘가중적용 사례수’ 기준 602명, 자유응답) ‘외교’가 43%로 가장 높은 응답 비율을 보였다. 이어 경제·민생이 11%를 기록했다.

이 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자들(308명)의 경우 ‘경제·민생’이 14%로 수치상 가장 높은 비율을 나타냈다. 이어 ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’가 12%로 조사됐다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%로 나타났다. 직전 조사(11월 3주차)에선 민주당 43%, 국민의힘 24%였다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%, 진보당은 1%로 조사됐다. 무당(無黨)층은 26%였다.

전직 대통령들(이승만·박정희·전두환·노태우·김영삼·김대중·노무현·이명박·박근혜·문재인·윤석열 전 대통령) 각각에 대해 대통령으로서 잘한 일(공)이 많다고 보는지, 잘못한 일(과)이 많다고 보는지에 관한 설문에선 노무현 전 대통령에 대해 ‘대통령으로서 잘한 일이 많다’고 응답한 비율이 68%를 나타내 가장 높은 것으로 조사됐다.

이어 박정희 62%, 김대중 60%, 김영삼 42%, 이명박 35%, 문재인 33% 순으로 나타났다.

‘잘못한 일이 많다’는 응답은 윤석열 전 대통령이 77%로 가장 높았으며 전두환 68%, 박근혜 65%, 노태우 50%, 이명박 46%, 문재인 44% 순으로 집계됐다.

이번에 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 11.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.