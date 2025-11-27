LH 직접 시행에 주민들 “이번엔 현실성 있어” 삼성병원 유치설 소문 무성했지만 무산

“야구장 옆에서 부동산 중개업을 20년 했는데, 이번이야말로 개발이 되겠구나 싶어요” 도봉동 A공인중개사무소 대표

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 도봉구 성균관대 야구장 부지 인근은 최근 개발 움직임이 다시 포착되면서 조금씩 기대 섞인 반응이 나오고 있다. 20년 가까이 이어진 개발지연을 기억하는 주민들 사이에서는 한국토지주택공사(LH)의 역할에 주목하는 목소리도 나왔다.

최근 찾은 현장 외부 담장과 철문에는 ‘무단침입 금지’ 안내문이 붙었고, 내부 관중석, 더그아웃 등 시설은 담쟁이넝쿨에 뒤덮여 있어 오랜 시간 방치된 흔적이 고스란히 남아 있었다.

지난 9월 7일 정부는 ‘주택공급 확대방안’을 발표하며 ▷도봉구 성균관대 야구장(1800가구)을 비롯해 ▷송파구 위례신도시 업무용지(1000가구) ▷한국교육개발원 부지(700가구) ▷강서구 가양동 별관 이전 예정 부지(558가구) 등 수도권 4곳에서 총 4000여 가구를 신규 공급할 계획을 내놓았다.

20일 열린 국토부-LH 합동 주택공급 TF 출범식에서도 관련 내용이 언급됐다. LH는 사장 직무대행이 본부장을 맡는 주택공급특별대책본부를 즉시 신설하고, 5개 팀을 꾸려 핵심 과제를 전담 관리하기로 했다. 이 중 공공주택팀은 3기 신도시의 신속한 공급을 포함해 성대야구장 등 도심 유휴부지 주택 사업을 총괄한다. 성균관대 관계자는 “현재 성균관대 야구장 부지를 소유한 ‘학교법인 성균관대학’과 LH가 토지 매입 협상을 진행 중”이라고 전했다.

이에 현지에서는 이번 개발이 과거와는 다를 것이란 기대가 커지고 있다. 지금까지 나온 여러 계획 중 가장 구체적이라는 점에서다. 도봉동 A공인중개사무소 대표는 “그동안 숱한 계획이 무산됐다”며 “국가가 직접 주도하고 LH가 시행한다는 점에서 이번에는 사업이 추진력을 얻어 실현될 가능성이 높아 보인다”고 말했다.

도봉역 인근 지역에서 신축 아파트 공급이 20년 넘게 끊긴 점 역시 수요 기대를 키우는 요인으로 꼽힌다. 2023년에 준공된 오피스텔 ‘힐스테이트도봉역웰가’를 제외하면 올해로 건축연한 20년을 넘긴 도봉래미안이 가장 신축이다. 때문에 해당 부지가 대단지 아파트로 개발될 경우, 신규 대규모 주거단지로 지역 랜드마크로 자리잡을 가능성이 크다.

다만 이번 개발 계획을 두고 신중한 분위기도 여전하다. 도봉동 B공인중개사무소 대표는 “이 부지는 수많은 개발 논의가 진행됐다가 번번이 무산된 곳”이라며 “본래 20여 년 전 성균관대 스포츠과학대학 선수촌으로 사용됐고, 2003년 선수촌이 수원으로 이전한 뒤 개발 논의가 본격화됐다”고 말했다.

B대표는 “2005년 야구장 인근이 재개발돼 ‘도봉래미안’이 들어섰고, 당시 성균관대 재단 운영에 참여하는 삼성이 주변 정비에 나선다는 소문이 돌면서 삼성병원 유치 가능성이 유력하게 거론되기도 했다”고 설명했다. 또 “2017년에는 용도 변경을 통해 주상복합 단지를 조성한다는 발표까지 나왔지만, 시행사와 성균관대 간 법적 분쟁이 불거지며 사업이 결국 무산됐다”고 덧붙였다.

국토교통부는 장기간 표류를 반복한 문제를 해결하기 위해 ‘노후청사·유휴용지 복합개발 특별법’ 제정에도 속도를 내고 있다. 정부 인허가 권한을 강화해 공급 기간을 단축하고, 태릉골프장 등 과거 추진이 중단됐던 유휴부지 활용도 다시 검토 중이다.

성균관대 야구장 부지는 1호선 도봉역과 맞닿아 있다. 도보 10분 거리에 있는 7호선 수락산역을 이용하면 강남권 접근성도 확보된다. 부지 남측에는 서울북부지방법원과 검찰청이 위치해 있고, 서측으로는 ‘래미안도봉’ 등 주거단지와 상권이 형성돼 있다. 동쪽으로는 동부간선도로와 중랑천이 나란히 흐른다.

인근 주민 C씨는 “도봉역 일대는 이른바 ‘오리지널 베드타운’으로 주간 유동인구가 계속 줄어들고, 노도강(노원·도봉·강북) 가운데서도 인프라가 뒤처지는 편이라, 주민들 사이에서는 변변한 프랜차이즈 음식점 하나 없는 현실을 아쉬워하는 분위기”라고 말했다. 그는 “살기 좋은 동네임에도 동네가 점점 낙후되고 있었다”며 “계획대로 1800가구가 들어오면 메말라가던 상권과 지역에 ‘가뭄에 단비’가 될 것”이라며 기대했다.