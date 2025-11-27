단독 운항 요나고 노선 주 7회 증편 “돗토리현과 공동 마케팅 지속 전개”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어서울이 단독 운항하는 요나고(돗토리현) 노선의 주 7회 증편을 기념해 지난 25일 서울 명동 르메르디앙호텔에서 ‘돗토리현 관광 설명회’를 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 설명회에는 에어서울 김중호 대표이사를 비롯해 돗토리현·일본정부관광국(JNTO) 관계자, 주요 여행사 및 여행 인플루언서 등 총 80여 명이 참석해 증편을 축하했다.

에어서울은 일본 소도시 여행에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 이에 발맞춰 오는 12월 23일부터 주 7회(매일) 일정으로 요나고 노선을 증편한다. 에어서울은 해당 노선의 증편 운항을 통해 한일 양국 고객 모두에게 여행의 편의성을 증대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

돗토리현 한국관광사무소는 글램핑과 온천을 즐길 수 있는 이색 숙소, 제철 음식, 트레킹,유명 애니메이션 ‘명탐정 코난’ 투어 등 다양한 관광 상품을 소개했다.

이날 참석한 여행 인플루언서들은 각자의 채널을 통해 설명회 현장을 실시간으로 공유하고, 돗토리현의 관광지, 전통주 등 지역 매력을 소개하며 요나고 노선 활성화에 힘을 보탰다.

에어서울은 돗토리현과 지속적인 협력을 통해 공동 마케팅 활동을 전개해 고객에게 다채로운 여행 경험을 전할 계획이다.

김중호 에어서울 대표는 “많은 분들의 성원에 힘입어 지난 4월 주 5회 증편에 이어 데일리 운항이라는 뜻깊은 성과를 이루게 됐다”라며 “오감을 사로잡는 즐길 거리로 가득한 돗토리현의 매력을 더욱 널리 알릴 수 있도록 앞으로도 많은 관심 바란다”고 말했다.