[헤럴드경제=민성기 기자] 인도네시아 수도 자카르타가 방글라데시 다카와 일본 도쿄를 제치고 전 세계에서 인구가 가장 많은 도시에 올랐다.

26일(현지시간) 유엔 경제사회국(DESA)의 ‘세계 도시화 전망 2025’ 보고서에 따르면 올해 현재 세계에서 가장 많은 사람이 사는 도시는 4천200만명인 자카르타다.

2위는 방글라데시 수도 다카로 4천만명이 살고 있으며 3위는 인구가 3천300만명인 일본 수도 도쿄로 확인됐다.

자카르타는 도쿄가 전 세계 도시 인구수 1위였던 2018년 당시 33위에 불과했지만, 이후 인구가 급격히 증가해 새로 발간된 보고서에서 도쿄를 넘어섰다. 도쿄도 지난 25년간 인구가 완만하게 증가해 3300만 명을 기록했지만 3위로 밀렸다.

자카르타에 이어 2위를 차지한 다카(3600만 명)는 2050년까지 5210만 명으로 거주 인구가 늘어 세계에서 가장 인구가 많은 도시가 될 가능성이 높다고 보고서는 전망했다. 반면 도쿄의 인구는 고령화로 270만 명 감소할 것으로 예상했다.

보고서에 따르면 전 세계에서 인구가 가장 많은 10개 도시 중 9개가 아시아에 있었다. 예외는 인구 2500만 명으로 7위를 차지한 이집트의 수도 카이로였다.

1000만명이 넘게 사는 ‘메가시티’는 1975년 당시 8곳에 불과했으나 50년이 지난 올해는 33곳으로 늘었으며 이 가운데 절반이 넘는 19곳이 아시아 도시로 파악됐다.

유엔은 아디스아바바(에티오피아), 다르에스살람(탄자니아), 하이데라바드(인도), 쿠알라룸푸르(말레이시아)의 인구가 향후 1000만명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라 2050년에는 메가시티가 37곳으로 더 늘어날 전망이라고 밝혔다.

보고서는 현재 전 세계 인구 82억명 가운데 45%가량이 도시에 살고 있으며 세계가 점점 더 도시화하고 있다고 진단했다. 75년 전인 1950년에는 당시 세계 인구 25억명 중 20%만이 도시에 살았다.

유엔 경제사회국은 “도시화는 인류 역사상 가장 중대한 인구학적 변화 가운데 하나”라며 “생활 방식과 공동체 형성 방식을 근본적으로 바꾸고 있다”고 진단했다.

그러나 일부 메가시티는 계속 확장하는 반면 대부분인 작은 도시는 인구가 감소하는 경향도 나타났다.

분석 대상인 1만2000개 도시 가운데 81%는 인구가 25만명 미만이며 4%를 제외한 대부분 도시가 인구 100만명 미만이었다.

올해 기준 인구 감소 도시의 절반은 중국(33%)과 인도(17%)에 있다고 보고서는 전했다.

리쥔화 유엔 경제사회국 차관보는 “도시화는 우리 시대를 정의하는 힘”이라면서도 “균형 잡힌 지역 발전을 이루기 위해 각 나라는 도시와 농촌 전반에 걸쳐 주택과 토지뿐만 아니라 이동성과 공공 서비스를 조화시키는 통합 정책을 채택해야 한다”고 강조했다.