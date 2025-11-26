[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 25일부터 26일까지 양일간 싱가포르 마리나 베이 샌즈 엑스포 및 컨벤션 센터에서 열리는 ‘TOC Asia 2025’에 참가해 부산항의 스마트 항만 운영성과와 BPA와 지원 협업 중인 6개 기업의 항만 물류 신기술을 소개한다고 밝혔다.

TOC Asia는 글로벌 터미널 운영사, 항만 장비기업, 물류·해운 IT기업 및 스타트업 등 2000여명이 참가하는 아시아 대표 항만 터미널 전문 전시회다. 올해 행사에는 약 100여 기업이 부스를 운영하며 최신 항만기술을 선보인다.

BPA는 이번 전시에서 부산항의 디지털 전환 전략, 자동화 기술 도입 현황, 스마트 포트 추진 방향 등을 소개하고 글로벌 항만 물류 분야의 기술 트렌드를 파악해 향후 부산항의 경쟁력 강화 전략 수립에 활용할 예정이다.

BPA는 TOC Asia 행사장 내 공동 홍보 전시관을 설치하고 BPA와의 기술협력 우수사례인 ‘시스콘 ’의 ‘항만 환적화물 자율운송 시스템’, (주)엔키아의 ‘항만크레인 와이어로프 상시진단 시스템’ 등 협업기업들의 개발성과를 소개한다.

아울러 BPA 창업지원 플랫폼 ‘1876 부산’의 입주기업 4개 사도 참여해 현장적용이 가능한 기술을 전시한다. 4개사는 ▷‘서안에스엔씨’의 ‘컨테이너 정렬상태 모니터링’ ▷‘디플러스’의 ‘자동하역장비 등 로봇 솔루션’ ▷‘파이시스소프트’의 ‘디지털 트윈 기반 터미널 운영관리 시스템’ ▷‘언더워터솔루션’의 ‘수중로봇 및 ROV기술’ 등이다.

또한 BPA는 전시회와 더불어 싱가포르의 대표적 항만기술 육성기관인 PIER71을 방문해 현지 기술 스타트업과의 기술 교류를 진행한다. 이를 통해 글로벌 시장의 스마트 항만기술 트렌드 분석, 창업기업 지원 모델 벤치마킹, 향후 협력 가능성을 논의할 계획이다.