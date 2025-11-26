기후부, 자동차 제작·부품사와 자동차 전과정평가(LCA) 업무협약 체결 전과정 탄소관리 관리체계 구축 및 국제 탈탄소 규범 공동 대응

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 26일 서울 서초구 자동차회관에서 국내 자동차 업계와 ‘자동차 온실가스 전과정평가(LCA) 역량 강화 및 탄소중립 협력을 위한 업무협약’을 체결한다고 밝혔다.

자동차 온실가스 전과정평가(LCA)는 자동차 제작단계부터 운행, 폐기에 이르기까지 전 생애주기에서 발생하는 온실가스 배출량을 산출해 평가·관리하는 체계이다.

이번 협약은 세계 자동차 산업의 탈탄소 흐름 속에서 유럽연합을 중심으로 LCA 제도 도입이 추진되고 있어 자동차 업계의 LCA 역량을 선제적으로 강화하고, 공급망 내 온실가스 감축을 통해 탄소 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

협약에는 현대차 등 5개 주요 자동차 제작사, 16개 부품사, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합이 참여한다.

이번 업무협약의 주요 내용은 ▷LCA 방법 마련 및 국제 조화 추진 ▷탄소배출량 산정·검증, 데이터 관리·추적 체계 구축 ▷중소 부품사 지원사업 활성화 및 교육 확대 ▷공정별 다배출 분야 분석 및 감축 진단(컨설팅) 지원 ▷국외 인증 및 국제 규제 대응 지원 등이다.

기후부는 이번 협약을 계기로 국내 부품사의 국제 탈탄소 규범 대응을 지원하고, 자동차 제작사 및 부품업계가 공동으로 활용할 수 있는 전과정 탄소관리 체계의 구축을 추진할 계획이다.

이와 함께 탈탄소 실무 담당자 교육 및 진단 등을 통해 탄소 감축 기술 도입 및 공정 혁신을 지원해 자동차 산업의 탈탄소 경쟁력을 높일 계획이다.

금한승 기후부 차관은 “최근 국제 자동차 산업의 경쟁 기조가 탄소 효율성 중심으로 전환되는 중요한 시점”이라며, “산업계와 긴밀히 소통해 현장에서 필요로 하는 제도적·기술적 기반을 빈틈없이 구축해 자동차 온실가스 전과정평가 제도가 원활하게 시행되도록 철저히 준비하겠다”라고 밝혔다.

한편 기후부는 2023년 6월부터 LCA 토론회를 개최하며 국제 동향을 공유하는 등 소통 창구를 지속적으로 운영해 왔다. 올해부터는 국내 중소 부품사의 역량 강화를 위해 전과정 온실가스 평가 및 컨설팅 지원사업을 운영하고 있다.