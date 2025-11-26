퇴직연금 신규 도입 기업에 최대 5억원 보증…보증료·비율 우대로 초기 부담 완화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부와 금융권이 중소기업 퇴직연금 도입을 본격적으로 지원하기 위해 3300억원 규모의 융자지원 프로그램을 가동한다. 초기 운영비 부담으로 제도 도입을 망설이던 기업들의 진입 장벽을 낮춰 퇴직연금 확산을 촉진한다는 계획이다.

고용노동부는 신용보증기금과 기업·국민·신한·우리·하나·농협·부산·IM·경남·광주은행 등 10개 은행이 참여하는 ‘퇴직연금 활성화를 위한 융자지원’을 27일부터 시행한다고 26일 밝혔다. 이번 조치는 지난 5월 고용부 주관으로 체결된 민·관 협약의 후속 성과다.

은행권은 사업 추진을 위해 신보에 총 132억원을 출연했으며, 이를 기반으로 신보는 퇴직연금제도를 새로 도입한 중소기업에 기업당 최대 5억원, 총 3300억원 규모의 보증을 제공한다. 기업은 이 보증서를 바탕으로 10개 은행에서 운전자금 대출을 받을 수 있다.

협약보증은 두 가지 방식으로 운영된다. ▷ ‘특별출연 협약보증’은 최초 3년간 보증비율을 100% 적용하고 보증료를 0.3%포인트 차감해 제공하며 ▷ ‘보증료 지원 협약보증’은 3년간 보증료 0.5%포인트를 지원하는 방식이다.

두 방식 모두 중소기업의 초기 금융 부담을 완화하는 데 초점이 맞춰져 있다.

지원 대상은 직전년도 1월 1일 이후 퇴직연금을 신규 도입하고 1개월 이상 경과한 중소기업이다. 도입 후 1년 이상 지난 기업은 최소 1회 이상 부담금 납입 이력이 필요하며, 소매·운송·숙박·부동산 등 가계유지 업종은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 신보 홈페이지 또는 영업점, 대출 예정 은행을 통해 가능하고, 기업이 계약한 퇴직연금사업자를 통해 절차 안내도 받을 수 있다. 퇴직연금 규약 신고서와 가입 확인서 등 기본 서류 제출 후 신보의 심사를 거쳐 보증이 발급되면 은행 대출이 실행된다.

이현옥 노동부 노동정책실장은 “퇴직연금의 중요성은 커지고 있지만 초기 부담 때문에 많은 중소기업이 도입을 미뤄 왔다”며 “민·관·공이 함께 기업 부담을 줄인 이번 모델이 제도 확산의 전기가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “은행권이 자발적으로 출연해 조성한 협력 구조라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 민간 퇴직연금사업자와의 협력을 강화해 더 많은 사업장에서 제도가 안정적으로 정착하도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.