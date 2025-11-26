[헤럴드경제=김보영 기자] 불법 투자유치와 주식거래로 실형을 살았던 ‘청담동 주식부자’ 이희진(38)씨가 또다시 사기 혐의로 고소당했다.

26일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 5월 이씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의로 입건해 수사 중이다.

이씨는 동업자인 암호화폐 피카코인 발행사 대표 A씨에게 정산금 약 18억8000만원을 지급하지 않은 혐의를 받는다.

두 사람은 2020년 미술품 조각투자에 사용할 코인을 공동개발하기로 하고 계약했으나 이씨는 약정한 정산 비율을 지키지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 이씨는 방송 등을 통해 비상장 주식 매수를 추천한 뒤 선행매매한 주식을 판매해 122억6000만 원의 부당 이득을 챙긴 것으로 드러나 대법원에서 2020년 2월 징역 3년 6개월이 확정됐다.

그는 출소 후 피카코인 등 3개 코인을 발행·상장해 허위 홍보와 시세조종하는 방식으로 900억원대 사기를 벌여 재판에 넘겨졌으며 현재 불구속 상태에서 재판을 받고 있다.