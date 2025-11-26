세외수입 조례 제정·이월 사전심사제로 제정 효율성 강화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시는 2026년도 본예산안을 4조142억원 규모로 확정하고, 미래 산업 전환과 사회안전망 강화, 지역경제 회복을 핵심 목표로 하는 재정 운영 방향을 정했다고 26일 밝혔다.

올해보다 2424억원(6.4%) 증가했으며, 일반회계 3조5286억원, 특별회계 4856억원으로 구성됐다. 시는 확보된 재원을 첨단산업 육성, 복지 안전망 강화, 지역경제 활력 회복 등 3대 분야에 집중해 투자한다는 계획이다.

창원시는 AI·빅데이터 기반 제조혁신과 제조AI 서비스 개발, 원전기업 지원 등 첨단 기술 연구·제조 분야에 중점 투자해 미래 성장 동력 확보에 나선다. 더불어 복지 분야에는 1조6687억원을 투입해 기초연금, 노인일자리, 보육료 등 기초복지 지원을 강화하고, 신포(척산)지구 풍수해 정비 등 재해취약지역 개선을 포함한 안전 분야에 660억원을 편성해 시민 안전 기반도 강화한다.

지역경제 활성화를 위해 창원사랑상품권(누비전) 운영, 전통시장 지원, 청년내일통장, 청년비전센터 개소 등 소비 촉진 및 청년·인구정책에도 예산을 배분했다. K예술마실섬 네트워크 구축, 창원바다둘레길 조성, 내서도서관 재건립 등 문화·관광·도시 인프라 확충도 내년 예산안에 담겼다.

재정 효율화 방안도 강조됐다. 창원시는 전국 최초로 ‘세외수입 운영·관리 조례’를 제정해 자체 수입 기반을 강화하고 공공예금 이자수입 극대화 등으로 재정 자립 기반을 넓히고 있다. 재정자립도는 유사 지자체보다 낮지만, 지방교부세·조정교부금 등 자주재원 비중이 높아 재정 운용 자율성을 나타내는 재정자주도는 55.30%로 유사 지자체 평균(53.81%)보다 높은 수준을 유지하고 있다.

이월 예산과 순세계잉여금 규모도 유사 지자체 대비 과도하지 않으며, 이월사업 사전심사제 운영을 통해 2024회계연도 이월액을 전년 대비 20.4% 감축하는 등 집행 효율성을 높이고 있다고 덧붙였다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 “어려운 재정 여건 속에서도 창원의 지속 가능한 성장을 위한 4조원대 예산 기반을 확보했다”며 “확보된 재원을 첨단산업 등 성장 동력에 집중 투자하고, 이월 최소화 등 책임 있는 집행으로 재정 효율성을 극대화하겠다”고 밝혔다.