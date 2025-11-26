평균타수 4.72타…기준타보다 0.72타 높아 그린적중 고작 17.46%, 평균퍼트 2.15개

[헤럴드경제=조용직 기자] 2025 시즌 KPGA 투어가 열린 토너먼트 코스에서 가장 어려웠던 홀은 어디일까.

바로 ‘2025 우리금융 챔피언십’이 열렸던 경기 파주 소재 서원밸리CC 밸리, 서원코스의 11번홀(파4·514야드)이었다. 서원밸리CC 11번홀의 평균타수는 4.72타로 기준타수보다 0.72타 높았다. 나흘간 그린적중률은 17.46%에 불과했고 평균퍼트수는 2.15개였다.

대회 기간동안 11번홀에서 나온 버디는 단 4개였다. 반면 보기는 198개, 더블보기는 42개, 트리플보기는 5개나 쏟아졌다. 11번 홀에서는 올 시즌 가장 적은 버디가 나왔고 반면 보기와 더블보기는 최다로 작성됐다.

이 대회 우승자인 이태훈(35·캐나다)은 1라운드부터 최종라운드까지 11번홀에서 1타만을 잃었다. 2라운드에는 보기를 범했지만 1라운드와 3라운드, 최종라운드에서는 모두 파로 막아냈다.

이 홀은 예전부터 ‘지옥홀’이었다. 2023 KPGA 투어에서 당시 파4, 506야드로 조성됐고 평균타수는 4.55타였다. 시즌 최종전 ‘LG SIGNATURE 플레이어스 챔피언십’이 진행됐다.

이 코스에서 이어 열린 ‘더채리티클래식 2025’은 난도 조절을 위해 문제의 11번홀을 파5(548야드)로 세팅했다.

반면 올 시즌 가장 쉬웠던 홀은 ‘KPGA 파운더스컵’이 열렸던 골프존카운티 영암45 카일필립스코스의 6번홀(파5. 553야드)로 평균타수는 4.33타였다. 나흘간 선수들이 만든 버디는 245개, 이글은 21개였다.