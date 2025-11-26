100% 비대면 시스템 구현 공동 심사로 합리적 금리 산출 소상공인 위한 생산적금융 협력도 검토

[헤럴드경제=유혜림 기자] 케이뱅크가 부산은행과 손잡고 일반신용대출상품보다 최저 금리가 낮은 공동 신용대출 상품을 선보였다.

케이뱅크는 부산은행과 함께 재원을 부담하는 공동 신용대출 상품을 출시했다고 26일 밝혔다. 지난 7월에 금융위원회로부터 ‘혁신금융서비스’로 신규 지정 받은 상품이다.

기존 신용대출 상품보다 저렴한 금리와 신청부터 심사, 지급까지 대출 전 과정이 100% 비대면으로 가능한 것이 강점이다. 합리적인 금리와 편리한 접근성을 갖춰 금융 소비자의 혜택과 선택권을 한층 넓힐 것으로 기대된다.

양 은행의 신용평가모형(CSS)을 동시에 활용하기 때문에 더욱 정교하고 정확한 심사를 통해 합리적인 금리를 산출해 제공할 수 있다. 실제 공동대출 상품의 금리는 기존 일반 신용대출상품보다 저렴하다.

공동 대출의 전반적인 관리 운영은 케이뱅크가 담당한다. 대출 신청 및 실행을 비롯해 원리금 상환, 금리인하요구권 신청 등 관리 기능까지 모두 앱만으로 100% 가능하다. 케이뱅크의 모바일 금융 플랫폼 역량을 활용해 간편하면서도 안정적인 비대면 이용 환경을 구현했다.

공동 대출 상품은 케이뱅크 앱의 ‘발견-신용대출’ 메뉴에서 신청할 수 있다. 신용대출 진행 과정에서 공동대출 선택 항목에 동의하면 공동대출 상품 정보도 함께 확인 가능하다. 고객이 공동대출을 신청하면 케이뱅크와 부산은행이 각각 심사를 진행, 대출 한도와 금리를 결정해 자금을 절반씩 부담하는 방식이다.

6개월 이상 재직중인 연소득 2000만원 이상인 국민 건강보험 가입 근로자라면 신청 가능하다. 대출 한도는 최소 100만원부터 최대 2억2000만원이며 대출 금리는 4.31%~ 7.01%(26일 기준)다. 상환 방식은 원리금 균등분할과 만기 일시 상환 모두 가능하며 중도상환수수료는 없다.

케이뱅크와 부산은행은 이번 상품 출시를 위해 지난 1월 ‘전략적 마케팅 제휴’ 업무협약을 체결한 바 있다. 양 은행은 이번 공동 대출 상품을 비롯해 금융 소비자 보호 및 혜택을 강화하고 지역 경제 활성화를 위해 긴밀히 협력해 나간다는 목표다. 소상공인과 자영업자 고객을 위한 기업대출 영역에서도 협력하는 방안도 검토 중이다.

최우형 케이뱅크 은행장은 “케이뱅크의 모바일 금융 플랫폼 역량과 최대 규모 지방은행인 부산은행의 금융업 노하우를 결합해 생산적 금융을 확대하고 지역 경제 활성화에 기여해 포용금융을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

방성빈 부산은행 은행장은 “부산은행의 오랜 심사 역량과 케이뱅크의 디지털 역량을 결합해 금융소비자에게 더 유리한 조건의 대출을 제공할 수 있게 됐다”며 “공동대출은 케이뱅크와 다양한 협력사업을 펼쳐 나가기 위한 첫 단추로 앞으로 개인사업자 고객을 위한 생산적 금융 등 다양한 분야로 확대해 나가겠다”고 말했다.