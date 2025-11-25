[헤럴드경제=함영훈 기자] 대한민국 경주에 이어 2027 베트남 APEC 정상회의의 거점이 될 것으로 기대되는 뉴월드 푸꾸옥 리조트 등 뉴월드호텔그룹이 다채로운 연말연시 콘텐츠를 마련해 한국인들에 구애의 손길을 뻗고 있다.

베트남과 아시아 지역을 거점으로 세계화를 도모하고 있는 뉴월드 호텔 & 리조트(New World Hotels & Resorts)는 연말연시를 맞아 가족, 친구들과의 유대감을 더욱 돈독히 하고 의미 있는 순간을 선사할 “기쁨의 여정(A Journey of Joy)” 캠페인을 선보인다고 25일 밝혔다.

아시아 전역에 위치한 모든 뉴월드 호텔 & 리조트에서 펼쳐지는 이번 캠페인을 통해 매력적인 크리스마스 장식과 맛있는 축제 요리로 정성껏 준비된 모든 경험은 영감을 선사하고 포근한 분위기를 자아낸다.

베트남의 몰디브라 불리는 푸꾸옥 섬의 남쪽에 위치한 뉴월드 푸꾸옥 리조트에서는 아름다운 바다와 섬의 매력이 함께 하는 연말연시를 경험할 수 있다. 2025년 12월 5일부터 2026년 1월 5일까지 수제 페이스트리와 고급 차를 곁들인 노엘 애프터눈티를 비롯해 크리스마스 디저트를 선보이는 슈가 & 스파이스 라운지 등 달콤한 경험을 제공한다.

저녁에는 별빛 아래에서 라이브 음악을 배경으로 세계 각국의 요리를 뷔페로 즐길 수 있는 스테리 나이트(Starry Nights)가 펼쳐진다. 이 외에도 스파 ‘더 젠(The Zen)’에서는 완벽한 휴식을 선사할 다양한 스파 트리트먼트를 경험할 수 있다.

전통적인 크리스마스 칠면조 구이가 제공되는 크리스마스 이브 디너 등 연말 가족 모임을 위한 특별한 다이닝 프로모션도 준비되어 있다. 뉴월드 푸꾸옥 리조트에서의 “기쁨의 여정”은 켐비치에서 펼쳐지는 카운트다운 행사로 최고조에 달한다. 또한 쿠키 만들기 클래스, 워터파크 어드벤처 등 모든 연령대의 고객을 위한 다채로운 액티비티를 제공한다.

베트남 호치민의 디스트릭트1 중심부에 위치해 있는 뉴월드 사이공 호텔은 올 겨울 2000개 이상의 태양전지로 제작된 혁신적인 태양광 크리스마스 트리와 함께 “기쁨의 여정”을 시작한다. 크리스마스 트리는 빛을 반사하여 지속가능성을 구현하고 있다.

축제의 시작을 알리는 크리스마스 트리 점등식에서는 라이브 공연, 칵테일 리셉션과 저녁 만찬이 제공되며, 크리스마스 뷔페 등 다양한 다이닝 프로모션, 맞춤형 패키지, 객실 할인 혜택 등을 통해 올겨울 기쁨의 여정을 이어갈 예정이다.

베트남 중부, 세계문화유산으로 지정된 호이안 올드타운에 인접해 있는 뉴월드 호이아나 비치 리조트는 다양한 다이닝 옵션과 가족 여행객을 위한 다채로운 액티비티로 완벽한 연말연시를 선사한다. 호이안의 풍부한 문화유산에서 영감을 받아 야자수 잎과 대나무로 제작한 크리스마스 트리를 호이안 등불로 장식하고, 11월 29일 크리스마스 트리 점등식을 시작으로 “기쁨의 여정”이 시작된다.

블렌드 레스토랑에서는 풍성한 크리스마스 이브 디너 뷔페와 새해 뷔페 디너를 무제한 음료와 함께 즐길 수 있으며, 녹스 비치 클럽의 오스테리아와 더 그릴에서는 다양한 세트 메뉴를 선보인다. 축제 시즌의 하이라이트는 녹스 비치 클럽에서 펼쳐지는 카운트다운 행사로 라이브 DJ 공연과 함께 화려한 불꽃놀이가 진행된다. ‘기쁨의 여정’ 연말연시 축제와 관련한 세부 정보 및 예약은 홈페이지(newworldhotels)를 통하면 된다.