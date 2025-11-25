한국공공브랜드진흥원 주최…대상 2개 한국ESG기준원 ‘ESG 평가서 종합 A등급

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션이 공공브랜드대상에서 2관왕을 차지하고 ESG 평가에서도 2년 연속 A등급을 획득하며 사회적 가치 창출 기업으로서의 위상을 확인했다.

이노션은 25일 한국공공브랜드대상에서 비공모부문 ‘민간부문 종합대상’과 공모부문 ‘시민참여부문 대상’을 동시 수상했다고 밝혔다.

한국공공브랜드대상은 한국공공브랜드진흥원이 주최하고 산업통상부가 후원하는 시상식으로, 공공성·사회성·산업 기여도를 기준으로 공공브랜드 발전에 기여한 기관과 기업을 선정한다.

이노션은 이번 시상식에서 공공·공익 캠페인, 사회공헌 활동, ESG 경영, 광고산업 발전 기여도 등을 인정받았다.

특히 시민참여부문 대상을 받은 자체 CSR 캠페인 ‘안전목욕탕’은 고령층을 위한 공간 리브랜딩 프로젝트로 사회적 관심을 이끌어냈으며, 국내외 다수 광고제에서도 수상하며 호응을 얻었다.

이노션은 ESG 평가에서도 한국ESG기준원으로부터 2년 연속 종합 A등급을 획득했다. 광고·마케팅 업종 가운데 A등급을 받은 기업은 이노션이 유일하다.

특히 업계 최초로 ‘인권 영향 평가’를 시행하고 인권 리스크 예방 체계를 전사적으로 강화하는 등 사회(S) 부문에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

김정아 이노션 대표이사는 “공익적 메시지를 이노션만의 언어로 전달하기 위해 노력해온 성과와 사회적 가치·지속 가능 성장을 중시한 경영 철학이 인정받은 것”이라며 “앞으로도 사회 구성원으로서 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.