[헤럴드경제=김성훈 기자] 전북 군산시의회 김우민 의장이 전기차인 관용차를 놔두고 월 110만원을 들여 렌터카를 이용했다는 논란이 일고 있다.

24일 참여자치군산시민연대에 따르면, 김 의장은 지난 5월부터 관용차 대신 렌터카(승합차)를 이용하고 있다.

참여자치군산시민연대는 이날 논평에서 “김 의장은 ‘전기차는 무섭다’는 이유로 의정운영공통경비로 월 110만원을 들여 렌터카를 이용하고 있다”면서 “시의회의 어떤 의원도 이에 대해 문제 제기하지 않고 수용해 주고 있다”고 지적했다.

이어 “구매한 지 2년 된 관용차를 세워놓고 매달 110만원을 추가 지출하는 것이 바람직한 의회 행정인지 묻고 싶다”면서 “의장이 바뀌었다고 관용차가 제 용도로 사용되지 못한다는 것은 말도 안 된다”고 비판했다. 해당 관용차는 전임 의장이 2023년 8700만원을 들여 구입한 것이다.

참여자치군산시민연대는 “내년 예산에서 (관용차 운영비) 해당 항목 예산을 삭감하는 게 맞다”라며 관용차 운영 실태 공개와 렌트 차량 제공 즉각 중단, 의회사무국 운영에 대한 대대적인 행정사무감사 등을 요구했다.

이에 대해 김 의장은 “죄송하다. 의회사무국을 통해 입장을 내겠다”고 밝혔다.