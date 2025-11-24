한파 상황관리 체계 구축·주민친화형 한파저감 시설 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)가 다가오는 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 한파 종합대책을 추진한다고 밝혔다.

구는 ▷한파 상황관리 체계 구축 ▷주민친화형 한파저감 시설 운영 ▷한파쉼터 운영 ▷한파 취약계층 보호대책 운영 ▷낙상 예방 인프라 구축 등의 한파 종합대책을 마련했다.

먼저 현장에서 맞춤형 지원이 가능한 겨울철 한파 상황관리 테스크포스(T/F) 체계를 구축하고 한파대책 종합상황실을 운영한다.

또, 추운 겨울철 이동하는 주민들이 잠시나마 추위를 녹일 수 있도록 버스정류장 주변 한파 저감시설인 서리풀이글루 37개소, 서리풀 온돌의자 291개소, 마을버스 정류소 열선 8개소, 스마트에코쉘터 7개소를 사전 정비하고 운영에 들어간다.

이와 동주민센터와 경로당 등 62개소를 한파쉼터로 지정·운영한다. 특히 한파특보 발령 시 24시간 이용할 수 있는 ‘서초구 한파응급대피소’도 구청사 부지 내에 마련해 대피소에 전기매트, 침구류 등을 구비했다.

한파 취약계층에 대한 보호대책도 추진한다. 독거어르신, 거리노숙인, 장애인·만성질환자 등 건강 고위험군 가정에 방문하거나 전화·문자로 건강 상태를 살피고 한파대비 행동요령을 안내한다.

노숙인 대상으로는 거리상담반 운영을 통해 주기적인 순찰과 상담을 실시한다. 위기 노숙인 발견 시 노숙인 보호시설에 연계하는 등 복지서비스도 지원할 예정이다.

아울러 겨울철 강설 또는 결빙으로 인한 피해를 방지하기 위해 경사도가 높고 상습 결빙이 발생하는 보도와 차도에 자동 작동 시스템 기반의 열선 31개소를 설치한다.

예기치 못하게 발생한 겨울철 빙판길 낙상 피해에는 ‘서초구민 생활안전보험’을 통해 구민들이 안심하고 치료비를 보장받을 수 있도록 지원한다.

전성수 서초구청장은 “주민들이 겨울철에도 변함없이 안전한 일상생활을 누리실 수 있도록 촘촘하고 빈틈없는 한파대응 체계를 가동할 것”이라고 말했다.