“챗GPT 사용” 명시된 부정행위 총 4건 전국 대학가 부정행위 5년간 224건

[헤럴드경제=안효정 기자] 최근 5년 동안 전국 대학 학내 시험에서 적발된 부정행위가 220여 건에 달하는 것으로 집계됐다.

24일 조국혁신당 강경숙 의원실이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 이달 17일까지 전국에서 적발된 부정행위는 49개 대학, 총 224건으로 나타났다.

유형별로는 ‘문제·답안 공유’가 65건으로 가장 많았다. 그 뒤로는 ▷부정한 자료·비허가 자료 활용 48건 ▷커닝 41건 등의 순이었다.

특히 챗GPT 활용 등 전자기기나 휴대전화를 사용한 경우가 40건에 달했다. 챗GPT 사용이 명확하게 부정행위 사유로 적시된 건 4건이었다. 지방 소재 국립대 2곳, 사립대 2곳이었다.

해당 통계에는 대학 본부가 직접 부정행위를 인지한 사건만 대상으로 집계됐다. 공식적으로 확인되지 않은 부정행위 건수는 더 많을 것이란 관측이 나온다.

각 대학은 부정행위 수위에 따라 F학점 처리, 윤리교육·사회봉사, 근신, 유기·무기정학 등의 처분을 내렸다. 챗GPT 사용의 경우는 4건 모두 F학점 처리됐다.

최근 대학가에선 시험 과정 중 인공지능(AI)을 활용하는 부정행위가 연달아 적발됐다. 연세대에선 600명이 수강하는 ‘자연어 처리와 챗GPT’ 비대면 강의 중간고사에서 50명에 달하는 학생이 AI를 사용해 답안을 작성했다. 서울대에서도 교양 과목 ‘통계학실험’ 중간고사 도중 일부 학생이 AI를 이용해 문제풀이를 했다가 발각되는 사태가 발생했다.

코로나19 이후 비대면 시험이 꾸준히 진행되고 있음에도 대규모 부정행위 방지에 대한 학내 관리 및 감독 체계는 허술하다는 지적이 제기되고 있다. 여기에 생성형 AI가 활성화되는 만큼 AI 활용에 대한 구체적인 가이드라인과 시험 환경 통제 대책 등이 마련돼야 한다는 목소리가 나온다.