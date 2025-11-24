日 수출 규모 근접…내년 경제성장률 1.9% 전망 업종별 전망 엇갈려…반도체 ‘성장’, 자동차 ‘정체’, 철강·석화 ‘위축 지속

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리 연간 수출이 ‘슈퍼 사이클’을 맞은 반도체 수출 호조에 힘입어 사상 처음으로 7000억달러를 돌파한 것으로 전망된다. 그러나 올해 최대 실적에 대한 역(逆) 기저효과로 내년에는 0.5% 감소할 것으로 예측된다.

산업연구원은 24일 펴낸 ‘2026년 경제·산업 전망’ 보고서에서 한국의 올해 연간 수출이 작년보다 2.5% 증가한 7005억달러를 기록해 역사적 정점을 기록할 것으로 내다봤다.

이어 2026년에는 올해보다 0.5% 감소한 6971억으로 예상했다. 이 같은 전망이 현실이 된다면 한국의 연간 수출은 올해 사상 처음으로 7000억달러를 넘는다. 올해 1∼10월 누적 수출액은 5792억달러를 기록했다.

한국의 연간 수출 규모는 1995년 1000억달러, 2004년 2000억달러, 2006년 3000억달러, 2008년 4000억달러, 2011년 5000억달러, 2021년 6000억달러를 넘기며 빠르게 증가했다.

연간 수출액이 7000억달러를 넘어서면 우리보다 앞선 일본과 유사한 수준이 된다.

한국무역협회가 국제통화기금(IMF) 통계를 정리한 자료에 따르면 일본의 연간 수출은 2011년 8226억달러로 정점을 찍고 감소하는 추세로 2024년 7075억달러를 기록했다.

보고서는 “수출은 미국의 관세 부과 및 지정학적 불확실성 등에 따른 부정적 영향에도 관세 대응을 위한 선 적재 수요, AI 투자 확대와 관련된 반도체 수요 증가, 이미 수주한 선박 인도 물량 지속 등에 힘입어 견조한 증가세가 지속되고 있다”며 “(2026년 수출은) 글로벌 경기 부진 및 교역 둔화, 전년 호실적에 따른 기저효과 등으로 소폭 감소가 예상된다”고 밝혔다.

산업연구원은 내년 한국 경제는 정부의 확장적 재정 기조 등으로 내수가 성장 동력으로 작용해 연간 1.9% 성장할 것으로 예상했다.

다만 미국 관세 부담에 따른 거시적 영향의 정도, AI 중심 정보통신기술(ICT) 경기 호조 지속 여부, 주요국 재정·통화정책 변화에 따른 금융시장 변동성 등 대외 환경 요인이 한국 경제 성장률에 큰 변수가 될 것으로 내다봤다.

내년 민간소비와 설비투자, 건설투자는 각각 전년보다 1.7%, 1.9%, 2.7% 증가할 것으로 예상했다.

또 내년 원/달러 평균 환율은 미국의 금리 인하 등으로 인한 달러화 약세 요인의 영향 속에서 올해 평균보다 낮은 1391.7원이 될 것으로 예측했다.

세계적인 AI 투자 확대 등 성장 요인에도 통상 여건이 악화하고 중국과의 경쟁이 심화하는 도전적 환경 속에서 주력 산업 전망은 엇갈렸다.

고대역폭 메모리(HBM)와 DDR5 등 고부가 제품의 수출 증가로 반도체 내년 수출이 4.7% 증가하는 등 반도체, IT, 바이오헬스 등을 포함한 IT신산업군 수출은 4.2% 증가할 것으로 예상됐다.

그러나 세계적 공급 과잉과 미국의 고율 관세로 어려움을 겪는 정유(-16.3%), 철강(-5.0%), 석유화학(-2.0%) 등 소재산업군 수출은 7.6% 감소할 것으로 전망했다.

또한 미국 관세 정책의 불확실성, 해외 생산 및 현지 부품 조달 확대 등의 영향으로 자동차(-0.6%), 조선(-4.0%), 일반기계(-3.7%) 등의 수출이 부진하면서 기계산업군 수출도 전년보다 2.0% 감소할 것으로 봤다.

산업연구원은 “13대 주력 산업은 보호무역, 통상 환경 변화, 대미 관세 리스크에 대응할 안정적 수출ㆍ공급망 체계 구축과 함께 AIㆍ친환경ㆍ모빌리티ㆍ스마트 제조 등 기술 전환에 대비한 경쟁력, 생산 기반 강화가 필요하다”며 “수출 시장 다변화, 세제·금융·R&D 확대, 통상 협력 및 규제 개선, 친환경·디지털 전환 촉진 정책 지원이 요구된다”고 제언했다.

최대 수출품인 반도체 수출이 한국의 전체 수출을 떠받치는 형국이 이어지면서 높아진 한국 경제의 반도체 의존도에 관한 우려의 목소리도 나왔다.

권남훈 산업연구원장은 “전반적으로 보면 반도체 중심 의존성이 많이 강화된 데 반해서 다른 주력 산업의 경쟁력은 상당히 도전을 받고 있다”며 “내년뿐 아니라 길게 봤을 때 우려 요인”이라고 지적했다.