멜라니 졸리 산업부 장관 방문 한화오션 역량 직접 검증

[헤럴드경제=고은결 기자] 캐나다의 60조원 규모 잠수함 사업(CPSP) 주요 결정권을 쥔 실무최고 책임자가 24일 한화오션을 찾아 사업 역량을 직접 확인했다.

한화오션은 이날 캐나다 산업부(ISED)의 멜라니 졸리 장관이 거제사업장을 방문했다고 밝혔다. 지난달 30일 마크 카니 캐나다 총리에 이어 캐나다 정부 주요 인사가 잇따라 방문했다. 졸리 장관도 최근 진수된 ‘장영실함’ 내부와 ‘장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ’ 잠수함 등을 살펴봤다.

지난달 30일 시찰에 나선 뒤 “세계를 하나로 잇고 지켜내는 훌륭한 기업을 만들어 내신 것을 진심으로 축하드립니다”라고 전한 카니 총리에 이어 졸리 장관도 여러 척의 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함이 동시 건조 중인 현장을 둘러보며 생산 역량을 직접 확인했다.

캐나다의 CPSP 사업이 단순 무기 획득을 넘어 현지 산업, 공급망 구축 등과 긴밀한 연관이 있어 졸리 장관은 이번 방문에서 한국 측이 제안한 경제 안보 협력 방안도 확인했다.

이날 김희철 한화오션 대표 등 경영진은 졸리 장관에서 CPSP 사업에 제안했던 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 잠수함을 소개했다. 애초 지난달 졸리 장관은 카니 총리와 동행하려 했으나 일정이 맞지 않아 무산됐고 이번에 직접 눈으로 확인하기 위해 방문하게 됐다.

카니 총리의 방문이 양국 간 안보 협력 강화를 상징하는 장이었다면 이번 졸리 장관의 방문은 보다 심층적으로 산업·기술·경제적 타당성을 검토하는 단계에 들어선 것으로 풀이된다. 캐나다 정부는 잠수함 도입 시 잠수함 성능과 함께 자국 내 유지보수 역량 강화, 경제적 혜택 등을 주요 평가 기준으로 삼는 것으로 알려졌다.

실제로 졸리 장관은 최근 여러 인터뷰와 공개 발언에서 “캐나다의 안보 역량과 기술 경쟁력을 동시에 높이는 방향으로 캐나다 기업의 실질적 산업 참여를 보장하는 글로벌 파트너십이 필요하다”며 CPSP 사업에 은 캐나다 경제와 기술 생태계의 미래를 좌우할 대형 프로젝트라고 강조해왔다. 한화오션도 카니 총리 일행 방문 시 그룹 차원의 광범위한 경제·산업 협력 구상도 제시한 바 있다.

김희철 한화오션 대표는 “한화오션은 캐나다 해군의 작전 요구조건을 충족할 최적의 솔루션을 제공할 뿐 아니라, 캐나다가 원하는 속도·규모·기술 이전·공급망 구축을 동시에 실행하며 캐나다 산업과 동반 성장할 수 있는 신뢰의 파트너임을 강조했다”고 말했다.